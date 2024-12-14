https://ria.ru/20241214/oppozitsija-1989196382.html

СМИ раскрыли, когда сирийская оппозиция начала планировать наступление

СМИ раскрыли, когда сирийская оппозиция начала планировать наступление - РИА Новости, 14.12.2024

СМИ раскрыли, когда сирийская оппозиция начала планировать наступление

Сирийская вооруженная оппозиция начала планирование своего наступления, которое в конечном итоге привело к смене власти в стране, год назад, сообщает газета... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:03

2024-12-14T13:03

2024-12-14T13:03

война в сирии

в мире

россия

москва

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01829849296c0bb6d480ce79b871ad3c.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция начала планирование своего наступления, которое в конечном итоге привело к смене власти в стране, год назад, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление главу военного крыла движения ХТШ Абу Хасана аль-Хамви. Газета пишет, что ХТШ разослало сообщения повстанцам год назад и начало консультировать их о том, как создать единый командный пункт. Как отметил аль-Хамви, вооруженная оппозиция "тщательно изучала противника", анализировала его тактику и днём, и ночью, и использовала эти знания для развития собственных сил. "Сирийские повстанцы начали планировать военное наступление, которое привело к свержению режима (президента Сирии Башара - ред.) Асада, год назад", - говорится в сообщении. Как заявил аль-Хамви газете, хотя планирование операции по свержению Асада началось год назад, движение готовилось к ней годами. По данным газеты, ХТШ разрабатывает военную доктрину, которую использует для объединения бойцов из "неорганизованных" оппозиционных группировок в дисциплинированную боевую силу, с 2019 года. "После последней кампании в августе 2019 года, в ходе которой мы потеряли значительную территорию, все революционные фракции осознали критическую опасность - фундаментальной проблемой было отсутствие единого руководства и контроля над боевыми действиями", - заявил газете аль-Хамви. Кроме того, по данным Guardian, ХТШ также начала производить собственное оружие, транспортные средства и боеприпасы, поскольку, уступая в вооружении Асаду, движение осознавало, что ему нужно "проявить креативность" для максимального использования ограниченных ресурсов. Как сообщает газета, в этой связи было создано подразделение беспилотников, объединившее инженеров, механиков и химиков. По словам аль-Хамви, производство беспилотников началось в 2019 году. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988190382.html

https://ria.ru/20241214/vlasti-1989192371.html

https://ria.ru/20241214/siriya-1989173610.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024