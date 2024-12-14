Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, когда сирийская оппозиция начала планировать наступление - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:03 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/oppozitsija-1989196382.html
СМИ раскрыли, когда сирийская оппозиция начала планировать наступление
СМИ раскрыли, когда сирийская оппозиция начала планировать наступление - РИА Новости, 14.12.2024
СМИ раскрыли, когда сирийская оппозиция начала планировать наступление
Сирийская вооруженная оппозиция начала планирование своего наступления, которое в конечном итоге привело к смене власти в стране, год назад, сообщает газета... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:03
2024-12-14T13:03
война в сирии
в мире
россия
москва
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01829849296c0bb6d480ce79b871ad3c.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция начала планирование своего наступления, которое в конечном итоге привело к смене власти в стране, год назад, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление главу военного крыла движения ХТШ Абу Хасана аль-Хамви. Газета пишет, что ХТШ разослало сообщения повстанцам год назад и начало консультировать их о том, как создать единый командный пункт. Как отметил аль-Хамви, вооруженная оппозиция "тщательно изучала противника", анализировала его тактику и днём, и ночью, и использовала эти знания для развития собственных сил. "Сирийские повстанцы начали планировать военное наступление, которое привело к свержению режима (президента Сирии Башара - ред.) Асада, год назад", - говорится в сообщении. Как заявил аль-Хамви газете, хотя планирование операции по свержению Асада началось год назад, движение готовилось к ней годами. По данным газеты, ХТШ разрабатывает военную доктрину, которую использует для объединения бойцов из "неорганизованных" оппозиционных группировок в дисциплинированную боевую силу, с 2019 года. "После последней кампании в августе 2019 года, в ходе которой мы потеряли значительную территорию, все революционные фракции осознали критическую опасность - фундаментальной проблемой было отсутствие единого руководства и контроля над боевыми действиями", - заявил газете аль-Хамви. Кроме того, по данным Guardian, ХТШ также начала производить собственное оружие, транспортные средства и боеприпасы, поскольку, уступая в вооружении Асаду, движение осознавало, что ему нужно "проявить креативность" для максимального использования ограниченных ресурсов. Как сообщает газета, в этой связи было создано подразделение беспилотников, объединившее инженеров, механиков и химиков. По словам аль-Хамви, производство беспилотников началось в 2019 году. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988190382.html
https://ria.ru/20241214/vlasti-1989192371.html
https://ria.ru/20241214/siriya-1989173610.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996491_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_321d9eb7fa634720467f8933781ab609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
СМИ раскрыли, когда сирийская оппозиция начала планировать наступление

Guardian: сирийская оппозиция начала планирование наступления год назад

© AP Photo / Hussein MallaЧлен вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске
Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция начала планирование своего наступления, которое в конечном итоге привело к смене власти в стране, год назад, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление главу военного крыла движения ХТШ Абу Хасана аль-Хамви.
Газета пишет, что ХТШ разослало сообщения повстанцам год назад и начало консультировать их о том, как создать единый командный пункт. Как отметил аль-Хамви, вооруженная оппозиция "тщательно изучала противника", анализировала его тактику и днём, и ночью, и использовала эти знания для развития собственных сил.
Дома в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Сирийские СМИ сменили логотипы
9 декабря, 15:26
"Сирийские повстанцы начали планировать военное наступление, которое привело к свержению режима (президента Сирии Башара - ред.) Асада, год назад", - говорится в сообщении.
Как заявил аль-Хамви газете, хотя планирование операции по свержению Асада началось год назад, движение готовилось к ней годами. По данным газеты, ХТШ разрабатывает военную доктрину, которую использует для объединения бойцов из "неорганизованных" оппозиционных группировок в дисциплинированную боевую силу, с 2019 года.
"После последней кампании в августе 2019 года, в ходе которой мы потеряли значительную территорию, все революционные фракции осознали критическую опасность - фундаментальной проблемой было отсутствие единого руководства и контроля над боевыми действиями", - заявил газете аль-Хамви.
Кроме того, по данным Guardian, ХТШ также начала производить собственное оружие, транспортные средства и боеприпасы, поскольку, уступая в вооружении Асаду, движение осознавало, что ему нужно "проявить креативность" для максимального использования ограниченных ресурсов. Как сообщает газета, в этой связи было создано подразделение беспилотников, объединившее инженеров, механиков и химиков. По словам аль-Хамви, производство беспилотников началось в 2019 году.
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада
Вчера, 12:03
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Военный эксперт рассказал, кому достанется "уничтоженное" в Сирии оружие
Вчера, 03:08
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала