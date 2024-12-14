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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/opasnost-1989260776.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:54
2024-12-14T21:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
https://ria.ru/20241214/raketa-1989237045.html
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курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Курской области
Военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
Курск - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Курской области сбили украинскую ракету
Вчера, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраина
 
 
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