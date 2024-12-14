https://ria.ru/20241214/opasnost-1989260776.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:54
2024-12-14T21:54
2024-12-14T21:54
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
https://ria.ru/20241214/raketa-1989237045.html
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курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников