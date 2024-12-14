https://ria.ru/20241214/opasnost-1989260776.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:54

2024-12-14T21:54

2024-12-14T21:54

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.

https://ria.ru/20241214/raketa-1989237045.html

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курская область, россия, украина