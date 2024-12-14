https://ria.ru/20241214/odessa-1989233737.html

В Одессе отменили экстренные отключения света

В Одессе отменили экстренные отключения света - РИА Новости, 14.12.2024

В Одессе отменили экстренные отключения света

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в субботу, что введенные ранее экстренные отключения света в Одессе отменены, город вернулся к стабилизационным графикам. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:28

2024-12-14T17:28

2024-12-14T17:28

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в субботу, что введенные ранее экстренные отключения света в Одессе отменены, город вернулся к стабилизационным графикам. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщало о введении экстренных отключениях электричества в Одессе и Одесской области после массированной атаки. "Ситуация в Одессе и в Одесском районе (административная единица в центральной части Одесской области Украины - ред.) позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК, отмечается, что экстренные отключения отменены. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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