В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : Национальная полиция УкраиныПожарные расчеты направляются к месту удара в Одесской области
© Фото : Национальная полиция Украины
Пожарные расчеты направляются к месту удара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в районе Одессы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы
13 декабря, 22:55
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области объявлена с 22.57 (23.57 мск) пятницы.
Позднее издание сообщило о повторном взрыве в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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