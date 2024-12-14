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В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/odessa-1989167491.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T00:19
2024-12-14T00:19
специальная военная операция на украине
одесса
россия
одесская область
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в районе Одессы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области объявлена с 22.57 (23.57 мск) пятницы. Позднее издание сообщило о повторном взрыве в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241213/vzryvy-1989160327.html
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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : Национальная полиция УкраиныПожарные расчеты направляются к месту удара в Одесской области
Пожарные расчеты направляются к месту удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Пожарные расчеты направляются к месту удара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в районе Одессы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы
13 декабря, 22:55
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области объявлена с 22.57 (23.57 мск) пятницы.
Позднее издание сообщило о повторном взрыве в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Сумах прогремели взрывы
13 декабря, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияОдесская областьДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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