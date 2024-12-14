https://ria.ru/20241214/odessa-1989167491.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в районе Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T00:19

2024-12-14T00:19

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одесса

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дмитрий песков

страна.ua

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в районе Одессы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области объявлена с 22.57 (23.57 мск) пятницы. Позднее издание сообщило о повторном взрыве в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241213/vzryvy-1989160327.html

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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины