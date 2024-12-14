Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года
Никитин: программа Время Героев стартует в Новгородской области в феврале 2025 г
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Кадровая программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в феврале 2025 года по поручению президента, рассказал секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Андрей Никитин.
Он уточнил, что работал в субботу в Москве на XXII съезде Единой России. Никитин отметил в речи президента РФ, который выступал на Съезде, что особую роль партия уделяет поддержке бойцов СВО. В Новгородской области эти задачи тоже выполняются: в регионе полностью внедрен единый региональный стандарт поддержки участников СВО.
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"Депутатский корпус постоянно совершенствует профильное законодательство. Например, по инициативе представителей Единой России горячее бесплатное питание в школах нашего региона получают дети погибших военнослужащих, а также участников СВО, ставших инвалидами первой группы. В феврале 2025 года на Новгородчине запустим региональную кадровую программу "Время Героев" — такое поручение всем субъектам федерации на съезде дал президент", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, важно, что среди изменений в Народной программе Единой России — усиление акцента на улучшении демографической ситуации, вопросах материнства и детства, охраны здоровья граждан. Кроме этого, председатель Единой России Дмитрий Медведев поручил начать подготовку к выборам в Госдуму, сделав ставку на подготовку партийных спикеров. Как заверил Никитин, в Новгородской области такая работа уже ведется в рамках образовательного проекта "Академия молодых политиков". Активные студенты и муниципальные депутаты совершенствуют компетенции в диалоге с ведущими экспертами. Никитин также отметил, что в регионе вместе с Единой Россией продолжается работа над всеми приоритетными задачами по поддержке граждан.