https://ria.ru/20241214/nikitin-1989253738.html

Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года

Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года - РИА Новости, 14.12.2024

Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года

Кадровая программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в феврале 2025 года по поручению президента, рассказал секретарь регионального отделения... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:50

2024-12-14T20:50

2024-12-14T20:50

новгородская область

москва

россия

дмитрий медведев

андрей никитин (политик)

единая россия

госдума рф

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Кадровая программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в феврале 2025 года по поручению президента, рассказал секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Андрей Никитин. Он уточнил, что работал в субботу в Москве на XXII съезде Единой России. Никитин отметил в речи президента РФ, который выступал на Съезде, что особую роль партия уделяет поддержке бойцов СВО. В Новгородской области эти задачи тоже выполняются: в регионе полностью внедрен единый региональный стандарт поддержки участников СВО. "Депутатский корпус постоянно совершенствует профильное законодательство. Например, по инициативе представителей Единой России горячее бесплатное питание в школах нашего региона получают дети погибших военнослужащих, а также участников СВО, ставших инвалидами первой группы. В феврале 2025 года на Новгородчине запустим региональную кадровую программу "Время Героев" — такое поручение всем субъектам федерации на съезде дал президент", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, важно, что среди изменений в Народной программе Единой России — усиление акцента на улучшении демографической ситуации, вопросах материнства и детства, охраны здоровья граждан. Кроме этого, председатель Единой России Дмитрий Медведев поручил начать подготовку к выборам в Госдуму, сделав ставку на подготовку партийных спикеров. Как заверил Никитин, в Новгородской области такая работа уже ведется в рамках образовательного проекта "Академия молодых политиков". Активные студенты и муниципальные депутаты совершенствуют компетенции в диалоге с ведущими экспертами. Никитин также отметил, что в регионе вместе с Единой Россией продолжается работа над всеми приоритетными задачами по поддержке граждан.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новгородская область, москва, россия, дмитрий медведев, андрей никитин (политик), единая россия, госдума рф