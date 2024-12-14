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Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года - РИА Новости, 14.12.2024
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20:50 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/nikitin-1989253738.html
Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года
Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года - РИА Новости, 14.12.2024
Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года
Кадровая программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в феврале 2025 года по поручению президента, рассказал секретарь регионального отделения... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:50
2024-12-14T20:50
новгородская область
москва
россия
дмитрий медведев
андрей никитин (политик)
единая россия
госдума рф
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Кадровая программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в феврале 2025 года по поручению президента, рассказал секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Андрей Никитин. Он уточнил, что работал в субботу в Москве на XXII съезде Единой России. Никитин отметил в речи президента РФ, который выступал на Съезде, что особую роль партия уделяет поддержке бойцов СВО. В Новгородской области эти задачи тоже выполняются: в регионе полностью внедрен единый региональный стандарт поддержки участников СВО. "Депутатский корпус постоянно совершенствует профильное законодательство. Например, по инициативе представителей Единой России горячее бесплатное питание в школах нашего региона получают дети погибших военнослужащих, а также участников СВО, ставших инвалидами первой группы. В феврале 2025 года на Новгородчине запустим региональную кадровую программу "Время Героев" — такое поручение всем субъектам федерации на съезде дал президент", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, важно, что среди изменений в Народной программе Единой России — усиление акцента на улучшении демографической ситуации, вопросах материнства и детства, охраны здоровья граждан. Кроме этого, председатель Единой России Дмитрий Медведев поручил начать подготовку к выборам в Госдуму, сделав ставку на подготовку партийных спикеров. Как заверил Никитин, в Новгородской области такая работа уже ведется в рамках образовательного проекта "Академия молодых политиков". Активные студенты и муниципальные депутаты совершенствуют компетенции в диалоге с ведущими экспертами. Никитин также отметил, что в регионе вместе с Единой Россией продолжается работа над всеми приоритетными задачами по поддержке граждан.
новгородская область
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новгородская область, москва, россия, дмитрий медведев, андрей никитин (политик), единая россия, госдума рф
Новгородская область, Москва, Россия, Дмитрий Медведев, Андрей Никитин (политик), Единая Россия, Госдума РФ
Программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в начале 2025 года

Никитин: программа Время Героев стартует в Новгородской области в феврале 2025 г

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Кадровая программа "Время Героев" стартует в Новгородской области в феврале 2025 года по поручению президента, рассказал секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Андрей Никитин.
Он уточнил, что работал в субботу в Москве на XXII съезде Единой России. Никитин отметил в речи президента РФ, который выступал на Съезде, что особую роль партия уделяет поддержке бойцов СВО. В Новгородской области эти задачи тоже выполняются: в регионе полностью внедрен единый региональный стандарт поддержки участников СВО.
«
"Депутатский корпус постоянно совершенствует профильное законодательство. Например, по инициативе представителей Единой России горячее бесплатное питание в школах нашего региона получают дети погибших военнослужащих, а также участников СВО, ставших инвалидами первой группы. В феврале 2025 года на Новгородчине запустим региональную кадровую программу "Время Героев" — такое поручение всем субъектам федерации на съезде дал президент", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, важно, что среди изменений в Народной программе Единой России — усиление акцента на улучшении демографической ситуации, вопросах материнства и детства, охраны здоровья граждан. Кроме этого, председатель Единой России Дмитрий Медведев поручил начать подготовку к выборам в Госдуму, сделав ставку на подготовку партийных спикеров. Как заверил Никитин, в Новгородской области такая работа уже ведется в рамках образовательного проекта "Академия молодых политиков". Активные студенты и муниципальные депутаты совершенствуют компетенции в диалоге с ведущими экспертами. Никитин также отметил, что в регионе вместе с Единой Россией продолжается работа над всеми приоритетными задачами по поддержке граждан.
 
Новгородская областьМоскваРоссияДмитрий МедведевАндрей Никитин (политик)Единая РоссияГосдума РФ
 
 
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