https://ria.ru/20241214/nauka-1989081765.html

Карманный невролог. Ученые создают систему мониторинга здоровья

Карманный невролог. Ученые создают систему мониторинга здоровья - РИА Новости, 14.12.2024

Карманный невролог. Ученые создают систему мониторинга здоровья

Платформу для беспрерывного мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями, которая в реальном времени собирает данные, анализирует их и... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:00

наука

наука

университетская наука

российские инновации

качество жизни

невролог

здоровье

сургутский государственный университет (сургу)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Платформу для беспрерывного мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями, которая в реальном времени собирает данные, анализирует их и передает лечащему врачу, разрабатывают специалисты СурГУ в составе научного коллектива. Промежуточные результаты представлены в журнале "Успехи кибернетики".По данным ВОЗ, более трети людей в мире страдают неврологическими расстройствами, которые являются одной из главных причин инвалидности.Ключевую роль в успешном лечении неврологических заболеваний играет непрерывное наблюдение за состоянием пациентов. Однако между визитами к неврологу пациенты вынуждены самостоятельно контролировать свое самочувствие, что повышает риск развития осложнений, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ).Специалисты СурГУ совместно с коллегами из Научно-исследовательского института системных исследований РАН и Сургутской клинической травматологической больницы разрабатывают систему для мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями."Внедрение информационных систем в неврологическую практику предоставляет новые возможности для улучшения качества медицинского обслуживания и эффективности терапии рассеянного склероза, болезни Паркинсона, эпилепсии и других неврологических заболеваний. Потенциально врачи могут наблюдать за состоянием пациента в реальном времени, что позволит своевременно выявлять любые изменения и оперативно пересматривать лечебную стратегию", — отметил один из авторов исследования, инженер отдела реализации цифровых проектов СурГУ Эдмон Тунян.По его словам, разрабатываемая в СурГУ информационная система будет напоминать пациентам о приеме лекарств и записи на консультации, отслеживать качество и продолжительность сна, а также беспрерывно следить за состоянием человека с помощью различных датчиков."Для неврологических пациентов разрабатываются специальные функции, включая индивидуальные алгоритмы мониторинга и инструменты для отслеживания конкретных симптомов, которым уделяется особое внимание. Алгоритмы искусственного интеллекта способны проводить анализ медицинских данных, обеспечивая глубокое и точное понимание состояния пациента", — рассказал соавтор исследования, инженер первой категории кафедры экспериментальной физики СурГУ Ростислав Сазиков.Он добавил, что платформа разрабатывается с интуитивно понятным интерфейсом. Это имеет особое значение для неврологических пациентов, которые часто испытывают сложности при работе с традиционными приложениями."Мы предлагаем отслеживать состояние пациентов непрерывно, начиная с момента регистрации и до выписки, а также после нее. Это очень важно, ведь включение мониторинга в жизнь пациента, например, с рассеянным склерозом позволяет продлить жизнь в среднем на 35 лет, а также отсрочить потерю самостоятельного передвижения на 16 лет", — подчеркнул Сазиков.В будущем разработчики планируют дополнить систему пульсометрами для отслеживания сердечного ритма во время упражнений и в состоянии покоя.

https://ria.ru/20241128/nauka-1986057608.html

https://ria.ru/20241028/nauka-1980138440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни, невролог, здоровье, сургутский государственный университет (сургу)