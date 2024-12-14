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Карманный невролог. Ученые создают систему мониторинга здоровья - РИА Новости, 14.12.2024
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Наука
 
08:00 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/nauka-1989081765.html
Карманный невролог. Ученые создают систему мониторинга здоровья
Карманный невролог. Ученые создают систему мониторинга здоровья - РИА Новости, 14.12.2024
Карманный невролог. Ученые создают систему мониторинга здоровья
Платформу для беспрерывного мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями, которая в реальном времени собирает данные, анализирует их и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:00
2024-12-14T08:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
качество жизни
невролог
здоровье
сургутский государственный университет (сургу)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Платформу для беспрерывного мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями, которая в реальном времени собирает данные, анализирует их и передает лечащему врачу, разрабатывают специалисты СурГУ в составе научного коллектива. Промежуточные результаты представлены в журнале "Успехи кибернетики".По данным ВОЗ, более трети людей в мире страдают неврологическими расстройствами, которые являются одной из главных причин инвалидности.Ключевую роль в успешном лечении неврологических заболеваний играет непрерывное наблюдение за состоянием пациентов. Однако между визитами к неврологу пациенты вынуждены самостоятельно контролировать свое самочувствие, что повышает риск развития осложнений, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ).Специалисты СурГУ совместно с коллегами из Научно-исследовательского института системных исследований РАН и Сургутской клинической травматологической больницы разрабатывают систему для мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями."Внедрение информационных систем в неврологическую практику предоставляет новые возможности для улучшения качества медицинского обслуживания и эффективности терапии рассеянного склероза, болезни Паркинсона, эпилепсии и других неврологических заболеваний. Потенциально врачи могут наблюдать за состоянием пациента в реальном времени, что позволит своевременно выявлять любые изменения и оперативно пересматривать лечебную стратегию", — отметил один из авторов исследования, инженер отдела реализации цифровых проектов СурГУ Эдмон Тунян.По его словам, разрабатываемая в СурГУ информационная система будет напоминать пациентам о приеме лекарств и записи на консультации, отслеживать качество и продолжительность сна, а также беспрерывно следить за состоянием человека с помощью различных датчиков."Для неврологических пациентов разрабатываются специальные функции, включая индивидуальные алгоритмы мониторинга и инструменты для отслеживания конкретных симптомов, которым уделяется особое внимание. Алгоритмы искусственного интеллекта способны проводить анализ медицинских данных, обеспечивая глубокое и точное понимание состояния пациента", — рассказал соавтор исследования, инженер первой категории кафедры экспериментальной физики СурГУ Ростислав Сазиков.Он добавил, что платформа разрабатывается с интуитивно понятным интерфейсом. Это имеет особое значение для неврологических пациентов, которые часто испытывают сложности при работе с традиционными приложениями."Мы предлагаем отслеживать состояние пациентов непрерывно, начиная с момента регистрации и до выписки, а также после нее. Это очень важно, ведь включение мониторинга в жизнь пациента, например, с рассеянным склерозом позволяет продлить жизнь в среднем на 35 лет, а также отсрочить потерю самостоятельного передвижения на 16 лет", — подчеркнул Сазиков.В будущем разработчики планируют дополнить систему пульсометрами для отслеживания сердечного ритма во время упражнений и в состоянии покоя.
https://ria.ru/20241128/nauka-1986057608.html
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РИА Новости
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наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни, невролог, здоровье, сургутский государственный университет (сургу)
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Качество жизни, невролог, Здоровье, Сургутский государственный университет (СурГУ)
Карманный невролог. Ученые создают систему мониторинга здоровья

В Сургуте создают систему для отслеживания показателей неврологических пациентов

© iStock.com / gorodenkoffВрач изучает снимки головного мозга на экране монитора
Врач изучает снимки головного мозга на экране монитора - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© iStock.com / gorodenkoff
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Платформу для беспрерывного мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями, которая в реальном времени собирает данные, анализирует их и передает лечащему врачу, разрабатывают специалисты СурГУ в составе научного коллектива. Промежуточные результаты представлены в журнале "Успехи кибернетики".
По данным ВОЗ, более трети людей в мире страдают неврологическими расстройствами, которые являются одной из главных причин инвалидности.
Ключевую роль в успешном лечении неврологических заболеваний играет непрерывное наблюдение за состоянием пациентов. Однако между визитами к неврологу пациенты вынуждены самостоятельно контролировать свое самочувствие, что повышает риск развития осложнений, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ).
Специалисты СурГУ совместно с коллегами из Научно-исследовательского института системных исследований РАН и Сургутской клинической травматологической больницы разрабатывают систему для мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями.
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"Внедрение информационных систем в неврологическую практику предоставляет новые возможности для улучшения качества медицинского обслуживания и эффективности терапии рассеянного склероза, болезни Паркинсона, эпилепсии и других неврологических заболеваний. Потенциально врачи могут наблюдать за состоянием пациента в реальном времени, что позволит своевременно выявлять любые изменения и оперативно пересматривать лечебную стратегию", — отметил один из авторов исследования, инженер отдела реализации цифровых проектов СурГУ Эдмон Тунян.
По его словам, разрабатываемая в СурГУ информационная система будет напоминать пациентам о приеме лекарств и записи на консультации, отслеживать качество и продолжительность сна, а также беспрерывно следить за состоянием человека с помощью различных датчиков.
© Фото : СурГУСургутский государственный университет
Сургутский государственный университет
Сургутский государственный университет
© Фото : СурГУ
1 из 3
© Фото из личного архива Э. ТунянаИнженер отдела реализации цифровых проектов СурГУ Эдмон Тунян
Инженер отдела реализации цифровых проектов СурГУ Эдмон Тунян
Инженер отдела реализации цифровых проектов СурГУ Эдмон Тунян
© Фото из личного архива Э. Туняна
2 из 3
© Фото из личного архива Р. СазиковаИнженер первой категории кафедры экспериментальной физики СурГУ Ростислав Сазиков
Инженер первой категории кафедры экспериментальной физики СурГУ Ростислав Сазиков
Инженер первой категории кафедры экспериментальной физики СурГУ Ростислав Сазиков
© Фото из личного архива Р. Сазикова
3 из 3
Сургутский государственный университет
© Фото : СурГУ
1 из 3
Инженер отдела реализации цифровых проектов СурГУ Эдмон Тунян
© Фото из личного архива Э. Туняна
2 из 3
Инженер первой категории кафедры экспериментальной физики СурГУ Ростислав Сазиков
© Фото из личного архива Р. Сазикова
3 из 3
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"Для неврологических пациентов разрабатываются специальные функции, включая индивидуальные алгоритмы мониторинга и инструменты для отслеживания конкретных симптомов, которым уделяется особое внимание. Алгоритмы искусственного интеллекта способны проводить анализ медицинских данных, обеспечивая глубокое и точное понимание состояния пациента", — рассказал соавтор исследования, инженер первой категории кафедры экспериментальной физики СурГУ Ростислав Сазиков.
Он добавил, что платформа разрабатывается с интуитивно понятным интерфейсом. Это имеет особое значение для неврологических пациентов, которые часто испытывают сложности при работе с традиционными приложениями.
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"Мы предлагаем отслеживать состояние пациентов непрерывно, начиная с момента регистрации и до выписки, а также после нее. Это очень важно, ведь включение мониторинга в жизнь пациента, например, с рассеянным склерозом позволяет продлить жизнь в среднем на 35 лет, а также отсрочить потерю самостоятельного передвижения на 16 лет", — подчеркнул Сазиков.
В будущем разработчики планируют дополнить систему пульсометрами для отслеживания сердечного ритма во время упражнений и в состоянии покоя.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииКачество жизниневрологЗдоровьеСургутский государственный университет (СурГУ)
 
 
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