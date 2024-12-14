https://ria.ru/20241214/nato-1989186754.html
В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО
В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО - РИА Новости, 14.12.2024
В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО
Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:16
2024-12-14T10:16
2024-12-14T10:51
в мире
болгария
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799694218_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_ac0971359c64f41d895b69b10482d156.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова. Как отмечает агентство, жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. БТА подчеркивает со ссылкой на министра, что любые боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах "за пределами населенных пунктов и казарменных территорий". "Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", - цитирует агентство министра. По данным БТА, бригада НАТО будет насчитывать около трех тысяч. Сейчас Болгария ведет переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства. БТА также отмечает, что в марте было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО под Ямболом. Сбор подписей был инициирован местной коалицией "Левые!"
https://ria.ru/20241210/gas-1988507639.html
https://ria.ru/20241213/gaz-1989129384.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799694218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_76b9f7910d25e0dbd66383e7f8394430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, нато
В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО
Запрянов: комплекс объектов для размещения бригады НАТО построят в Болгарии
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство
(БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.
Как отмечает агентство, жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. БТА подчеркивает со ссылкой на министра, что любые боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах "за пределами населенных пунктов и казарменных территорий".
"Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", - цитирует агентство министра.
По данным БТА, бригада НАТО
будет насчитывать около трех тысяч. Сейчас Болгария
ведет переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства.
БТА также отмечает, что в марте было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО под Ямболом. Сбор подписей был инициирован местной коалицией "Левые!"