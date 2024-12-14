https://ria.ru/20241214/nato-1989186754.html

В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО

В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО - РИА Новости, 14.12.2024

В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО

Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:16

2024-12-14T10:16

2024-12-14T10:51

в мире

болгария

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799694218_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_ac0971359c64f41d895b69b10482d156.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова. Как отмечает агентство, жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. БТА подчеркивает со ссылкой на министра, что любые боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах "за пределами населенных пунктов и казарменных территорий". "Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", - цитирует агентство министра. По данным БТА, бригада НАТО будет насчитывать около трех тысяч. Сейчас Болгария ведет переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства. БТА также отмечает, что в марте было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО под Ямболом. Сбор подписей был инициирован местной коалицией "Левые!"

https://ria.ru/20241210/gas-1988507639.html

https://ria.ru/20241213/gaz-1989129384.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, нато