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В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО - РИА Новости, 14.12.2024
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10:16 14.12.2024 (обновлено: 10:51 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/nato-1989186754.html
В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО
В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО - РИА Новости, 14.12.2024
В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО
Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:16
2024-12-14T10:51
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова. Как отмечает агентство, жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. БТА подчеркивает со ссылкой на министра, что любые боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах "за пределами населенных пунктов и казарменных территорий". "Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", - цитирует агентство министра. По данным БТА, бригада НАТО будет насчитывать около трех тысяч. Сейчас Болгария ведет переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства. БТА также отмечает, что в марте было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО под Ямболом. Сбор подписей был инициирован местной коалицией "Левые!"
https://ria.ru/20241210/gas-1988507639.html
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в мире, болгария, нато
В мире, Болгария, НАТО
В Болгарии построят комплекс объектов для размещения бригады НАТО

Запрянов: комплекс объектов для размещения бригады НАТО построят в Болгарии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.
Как отмечает агентство, жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. БТА подчеркивает со ссылкой на министра, что любые боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах "за пределами населенных пунктов и казарменных территорий".
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"Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", - цитирует агентство министра.
По данным БТА, бригада НАТО будет насчитывать около трех тысяч. Сейчас Болгария ведет переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства.
БТА также отмечает, что в марте было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО под Ямболом. Сбор подписей был инициирован местной коалицией "Левые!"
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