В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть
В Москве задержали женщину-водителя Porshe, сбившую ребенка насмерть
© Фото : Столичный СК/TelegramЖенщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.
Ранее столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале сообщала, что водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, ребенок погиб. Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что пострадавшие - мальчик 2015 года рождения и его няня.
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"Водитель автомобиля задержана. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении столичного СК.
Отмечается, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", - добавили в СК.
Позже в ведомстве добавили, что в ходе допроса соседей женщины получена информация, что она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства.