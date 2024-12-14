https://ria.ru/20241214/moskva-1989233565.html

В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть

В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть - РИА Новости, 14.12.2024

В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть

Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:28

2024-12-14T17:28

2024-12-14T18:12

происшествия

москва

тинао

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989237704_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b5607b539d05288fc7482d413b4d44b8.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. Ранее столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале сообщала, что водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, ребенок погиб. Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что пострадавшие - мальчик 2015 года рождения и его няня. "Водитель автомобиля задержана. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении столичного СК. Отмечается, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", - добавили в СК. Позже в ведомстве добавили, что в ходе допроса соседей женщины получена информация, что она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства.

https://ria.ru/20241207/vladivostok-1987891585.html

https://ria.ru/20241201/dtp-1986750518.html

москва

тинао

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, тинао, россия, следственный комитет россии (ск рф)