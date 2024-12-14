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В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть - РИА Новости, 14.12.2024
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17:28 14.12.2024 (обновлено: 18:12 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/moskva-1989233565.html
В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть
В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть - РИА Новости, 14.12.2024
В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:28
2024-12-14T18:12
происшествия
москва
тинао
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. Ранее столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале сообщала, что водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, ребенок погиб. Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что пострадавшие - мальчик 2015 года рождения и его няня. "Водитель автомобиля задержана. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении столичного СК. Отмечается, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", - добавили в СК. Позже в ведомстве добавили, что в ходе допроса соседей женщины получена информация, что она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства.
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происшествия, москва, тинао, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, ТиНАО, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали женщину, сбившую ребенка насмерть

В Москве задержали женщину-водителя Porshe, сбившую ребенка насмерть

© Фото : Столичный СК/TelegramЖенщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.
Ранее столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале сообщала, что водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, ребенок погиб. Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что пострадавшие - мальчик 2015 года рождения и его няня.
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"Водитель автомобиля задержана. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении столичного СК.
Отмечается, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", - добавили в СК.
Позже в ведомстве добавили, что в ходе допроса соседей женщины получена информация, что она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства.
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ПроисшествияМоскваТиНАОРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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