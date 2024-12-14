https://ria.ru/20241214/moshenniki-1989172294.html

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках - РИА Новости, 14.12.2024

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках

Мошенники для получения персональных данных и платежных реквизитов отправляют жертвам сообщения о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T02:18

2024-12-14T02:18

2024-12-14T04:17

общество

алла храпунова

новый год

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мошенники для получения персональных данных и платежных реквизитов отправляют жертвам сообщения о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке из СМС, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "В последнее время мы стали получать сигналы о росте случаев обмана с использованием ссылок из поддельных сообщений от известных служб доставки. Якобы жертве приходит сообщение о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке", — сказала она. По словам Храпуновой, при переходе по ссылке жертва попадает на поддельный сайт известного сервиса доставки, который полностью копирует оригинал. "При переходе по ссылке у жертвы запрашиваются персональные данные и платежные реквизиты… Получателей таких сообщений смущает запрос сервисом доставки данных банковской карты при получении посылки, которую они не ждут", — отметила эксперт. Как подчеркнула Храпунова, важно помнить, что переход по ссылкам из сообщений от неизвестных пользователей крайне опасен, особенно если посылка не ожидается. "Любое поступление можно проверить через официальные сайты или приложения сервисов", — добавила она.

https://ria.ru/20241207/ekspert-1987843497.html

https://ria.ru/20241205/ekspert-1987435615.html

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общество, алла храпунова, новый год