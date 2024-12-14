https://ria.ru/20241214/medvedev-1989260160.html

Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев

Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев

Президент России Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности, сообщил РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:45

2024-12-14T21:45

2024-12-14T21:45

россия

владимир путин

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989217298_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_747e029cc6fc0b3b57a9dfc32b39b843.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в национальном центре Россия. "На XXII съезде "Единой России" президент нашей страны Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи. Они касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперёд, укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, дмитрий медведев, единая россия