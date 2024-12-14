Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев
Медведев: Путин поставил перед ЕР задачи по развитию РФ, укреплению безопасности
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в национальном центре Россия.
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"На XXII съезде "Единой России" президент нашей страны Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи. Они касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперёд, укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".