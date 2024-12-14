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Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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21:45 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989260160.html
Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев
Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев
Президент России Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности, сообщил РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:45
2024-12-14T21:45
россия
владимир путин
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в национальном центре Россия. "На XXII съезде "Единой России" президент нашей страны Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи. Они касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперёд, укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
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россия, владимир путин, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев

Медведев: Путин поставил перед ЕР задачи по развитию РФ, укреплению безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в национальном центре Россия.
«
"На XXII съезде "Единой России" президент нашей страны Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи. Они касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперёд, укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Путин на съезде Единой России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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РоссияВладимир ПутинДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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