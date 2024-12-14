https://ria.ru/20241214/medvedev-1989257850.html

Медведев рассказал о задаче "Единой России" на 2026 год

Медведев рассказал о задаче "Единой России" на 2026 год - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев рассказал о задаче "Единой России" на 2026 год

Задача "Единой России" - уверенно и бесспорно победить на выборах в Государственную Думу в 2026 году при поддержке большинства россиян, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:20

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политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Задача "Единой России" - уверенно и бесспорно победить на выборах в Государственную Думу в 2026 году при поддержке большинства россиян, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" прошел XXII съезд партии "Единая Россия"."Впереди избирательная кампания-2026. "Единая Россия" уже ведет к ней активную подготовку. Наша задача - победить уверенно и бесспорно при поддержке большинства наших сограждан", - написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте", подводя итоги съезда "Единой России".

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989258063.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия