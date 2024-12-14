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Медведев рассказал о задаче "Единой России" на 2026 год
Медведев рассказал о задаче "Единой России" на 2026 год - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев рассказал о задаче "Единой России" на 2026 год
Задача "Единой России" - уверенно и бесспорно победить на выборах в Государственную Думу в 2026 году при поддержке большинства россиян, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:20
2024-12-14T21:20
2024-12-14T21:32
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Задача "Единой России" - уверенно и бесспорно победить на выборах в Государственную Думу в 2026 году при поддержке большинства россиян, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" прошел XXII съезд партии "Единая Россия"."Впереди избирательная кампания-2026. "Единая Россия" уже ведет к ней активную подготовку. Наша задача - победить уверенно и бесспорно при поддержке большинства наших сограждан", - написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте", подводя итоги съезда "Единой России".
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о задаче "Единой России" на 2026 год
Медведев: задачей ЕР в 2026 году будет победа на выборах при поддержке россиян