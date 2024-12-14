https://ria.ru/20241214/medvedev-1989241529.html

Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом

Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде политсилы в субботу поздравил его участников с наступающим Новым годом, он также попросил... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:45

2024-12-14T18:45

2024-12-14T18:45

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

единая россия

россия

общество

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989215874_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_f861f616cabe7301414a4c3bed2c2879.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде политсилы в субботу поздравил его участников с наступающим Новым годом, он также попросил военнослужащих передать самые наилучшие пожелания своим сослуживцам и семьям. "Скоро Новый год. Позвольте поздравить вас, ваши коллективы. Военнослужащие, присутствующие в этом зале, пусть передают привет и самые наилучшие теплые пожелания своим сослуживцам, своим семьям, естественно", - сказал Медведев, подводя итоги съезда ЕР, который проходил в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, единая россия, россия, общество, новый год