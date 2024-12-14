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Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989241529.html
Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом
Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде политсилы в субботу поздравил его участников с наступающим Новым годом, он также попросил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:45
2024-12-14T18:45
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
единая россия
россия
общество
новый год
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде политсилы в субботу поздравил его участников с наступающим Новым годом, он также попросил военнослужащих передать самые наилучшие пожелания своим сослуживцам и семьям. "Скоро Новый год. Позвольте поздравить вас, ваши коллективы. Военнослужащие, присутствующие в этом зале, пусть передают привет и самые наилучшие теплые пожелания своим сослуживцам, своим семьям, естественно", - сказал Медведев, подводя итоги съезда ЕР, который проходил в Национальном центре "Россия".
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дмитрий медведев, единая россия, россия, общество, новый год
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Общество, Новый год
Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом

Медведев поздравил бойцов в зоне СВО и их семьи с наступающим Новым годом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде политсилы в субботу поздравил его участников с наступающим Новым годом, он также попросил военнослужащих передать самые наилучшие пожелания своим сослуживцам и семьям.
"Скоро Новый год. Позвольте поздравить вас, ваши коллективы. Военнослужащие, присутствующие в этом зале, пусть передают привет и самые наилучшие теплые пожелания своим сослуживцам, своим семьям, естественно", - сказал Медведев, подводя итоги съезда ЕР, который проходил в Национальном центре "Россия".
Ведь это возможно! – Медведев о появлении новых регионов в составе РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбществоНовый год
 
 
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