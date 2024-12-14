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Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом
Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде политсилы в субботу поздравил его участников с наступающим Новым годом, он также попросил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:45
2024-12-14T18:45
2024-12-14T18:45
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
единая россия
россия
общество
новый год
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде политсилы в субботу поздравил его участников с наступающим Новым годом, он также попросил военнослужащих передать самые наилучшие пожелания своим сослуживцам и семьям. "Скоро Новый год. Позвольте поздравить вас, ваши коллективы. Военнослужащие, присутствующие в этом зале, пусть передают привет и самые наилучшие теплые пожелания своим сослуживцам, своим семьям, естественно", - сказал Медведев, подводя итоги съезда ЕР, который проходил в Национальном центре "Россия".
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Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Общество, Новый год
Медведев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом
Медведев поздравил бойцов в зоне СВО и их семьи с наступающим Новым годом