https://ria.ru/20241214/medvedev-1989239564.html

Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия"

Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия" - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия"

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что очередной съезд партии получился хорошим по тональности и результатам. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:22

2024-12-14T18:22

2024-12-14T18:22

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что очередной съезд партии получился хорошим по тональности и результатам. В субботу в Национальном центре "Россия" проходил XXll съезд партии "Единая Россия". В ходе съезда президент РФ Владимир Путин лично выступил с обращением. "Уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости приглашенные. Мы с вами все вопросы рассмотрели. Хороший съезд получился. Я разные видел, они все хорошие, но этот - очень хороший. По тональности, по результатам, по тому, какие вопросы мы рассматривали, я имею в виду прежде всего выступление главы государства", - сказал Медведев, подводя итоги съезда. Медведев также отметил выступления на съезде членов партии, подчеркнув, что они были "проникновенными и правильными в нынешней ситуации".

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Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия