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Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия" - РИА Новости, 14.12.2024
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18:22 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989239564.html
Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия"
Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия" - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия"
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что очередной съезд партии получился хорошим по тональности и результатам. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:22
2024-12-14T18:22
политика
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что очередной съезд партии получился хорошим по тональности и результатам. В субботу в Национальном центре "Россия" проходил XXll съезд партии "Единая Россия". В ходе съезда президент РФ Владимир Путин лично выступил с обращением. "Уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости приглашенные. Мы с вами все вопросы рассмотрели. Хороший съезд получился. Я разные видел, они все хорошие, но этот - очень хороший. По тональности, по результатам, по тому, какие вопросы мы рассматривали, я имею в виду прежде всего выступление главы государства", - сказал Медведев, подводя итоги съезда. Медведев также отметил выступления на съезде членов партии, подчеркнув, что они были "проникновенными и правильными в нынешней ситуации".
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политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия"

Медведев: съезд "Единой России" получился хорошим по тональности и результатам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что очередной съезд партии получился хорошим по тональности и результатам.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходил XXll съезд партии "Единая Россия". В ходе съезда президент РФ Владимир Путин лично выступил с обращением.
«
"Уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости приглашенные. Мы с вами все вопросы рассмотрели. Хороший съезд получился. Я разные видел, они все хорошие, но этот - очень хороший. По тональности, по результатам, по тому, какие вопросы мы рассматривали, я имею в виду прежде всего выступление главы государства", - сказал Медведев, подводя итоги съезда.
Медведев также отметил выступления на съезде членов партии, подчеркнув, что они были "проникновенными и правильными в нынешней ситуации".
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