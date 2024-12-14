Медведев оценил работу съезда партии "Единая Россия"
Медведев: съезд "Единой России" получился хорошим по тональности и результатам
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что очередной съезд партии получился хорошим по тональности и результатам.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходил XXll съезд партии "Единая Россия". В ходе съезда президент РФ Владимир Путин лично выступил с обращением.
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"Уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости приглашенные. Мы с вами все вопросы рассмотрели. Хороший съезд получился. Я разные видел, они все хорошие, но этот - очень хороший. По тональности, по результатам, по тому, какие вопросы мы рассматривали, я имею в виду прежде всего выступление главы государства", - сказал Медведев, подводя итоги съезда.
Медведев также отметил выступления на съезде членов партии, подчеркнув, что они были "проникновенными и правильными в нынешней ситуации".