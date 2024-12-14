Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата
Медведев: 2025 год в ЕР предложили объявить Годом муниципального депутата
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" сообщил о предложении из регионов объявить наступающий 2025 год годом муниципального депутата.
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"Знаю, что из регионов поступило предложение объявить следующий год годом муниципального депутата, я эту идею поддерживаю, уважаемые коллеги", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что муниципальный уровень всегда останется для ЕР "передним краем политической работы", особенно на этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года.
"У "Единой России" более 170 тысяч муниципальных депутатов и каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы, как никто другой знают проблемы своей территории", - добавил Медведев.
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