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Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата - РИА Новости, 14.12.2024
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16:32 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989227776.html
Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата
Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" сообщил о предложении из регионов объявить РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:32
2024-12-14T16:32
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" сообщил о предложении из регионов объявить наступающий 2025 год годом муниципального депутата. "Знаю, что из регионов поступило предложение объявить следующий год годом муниципального депутата, я эту идею поддерживаю, уважаемые коллеги", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что муниципальный уровень всегда останется для ЕР "передним краем политической работы", особенно на этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года. "У "Единой России" более 170 тысяч муниципальных депутатов и каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы, как никто другой знают проблемы своей территории", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата

Медведев: 2025 год в ЕР предложили объявить Годом муниципального депутата

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" сообщил о предложении из регионов объявить наступающий 2025 год годом муниципального депутата.
«
"Знаю, что из регионов поступило предложение объявить следующий год годом муниципального депутата, я эту идею поддерживаю, уважаемые коллеги", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что муниципальный уровень всегда останется для ЕР "передним краем политической работы", особенно на этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года.
"У "Единой России" более 170 тысяч муниципальных депутатов и каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы, как никто другой знают проблемы своей территории", - добавил Медведев.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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