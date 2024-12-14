https://ria.ru/20241214/medvedev-1989227776.html

Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата

Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" сообщил о предложении из регионов объявить РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:32

2024-12-14T16:32

2024-12-14T16:32

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" сообщил о предложении из регионов объявить наступающий 2025 год годом муниципального депутата. "Знаю, что из регионов поступило предложение объявить следующий год годом муниципального депутата, я эту идею поддерживаю, уважаемые коллеги", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что муниципальный уровень всегда останется для ЕР "передним краем политической работы", особенно на этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года. "У "Единой России" более 170 тысяч муниципальных депутатов и каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы, как никто другой знают проблемы своей территории", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия