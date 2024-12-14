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Медведев назвал создающуюся систему защиты ветеранов в России уникальной - РИА Новости, 14.12.2024
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15:32 14.12.2024 (обновлено: 15:55 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989215506.html
Медведев назвал создающуюся систему защиты ветеранов в России уникальной
Медведев назвал создающуюся систему защиты ветеранов в России уникальной - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев назвал создающуюся систему защиты ветеранов в России уникальной
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал уникальной создающуюся в стране систему социальной защиты ветеранов, государство оказывает поддержку РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:32
2024-12-14T15:55
россия
общество
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал уникальной создающуюся в стране систему социальной защиты ветеранов, государство оказывает поддержку военнослужащим непосредственно во время боевых действий."Мы впервые за очень долгое время создаем уникальную в нашей истории систему социальной защиты ветеранов. Скажем прямо, такой системы и не было никогда. Государство оказывает поддержку военнослужащим непосредственно во время ведения боевых действий и не откладывает это на будущее, когда жизнь снова вернется в мирное русло", - сказал Медведев на съезде "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".По его словам, это очень важно для тех, кто сражается за Россию, рискуя жизнью и отдавая все силы для победы. "Поддержать их - наш долг и святая обязанность", - заявил председатель ЕР.
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россия, общество, единая россия, дмитрий медведев
Россия, Общество, Единая Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал создающуюся систему защиты ветеранов в России уникальной

Медведев: создающаяся система социальной защиты ветеранов в России уникальна

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал уникальной создающуюся в стране систему социальной защиты ветеранов, государство оказывает поддержку военнослужащим непосредственно во время боевых действий.
"Мы впервые за очень долгое время создаем уникальную в нашей истории систему социальной защиты ветеранов. Скажем прямо, такой системы и не было никогда. Государство оказывает поддержку военнослужащим непосредственно во время ведения боевых действий и не откладывает это на будущее, когда жизнь снова вернется в мирное русло", - сказал Медведев на съезде "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
По его словам, это очень важно для тех, кто сражается за Россию, рискуя жизнью и отдавая все силы для победы. "Поддержать их - наш долг и святая обязанность", - заявил председатель ЕР.
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