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При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли два ребенка
При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли два ребенка - РИА Новости, 14.12.2024
При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли два ребенка
Пожар произошел в жилом доме многодетной семьи в селе Аскарово в Башкортостане, погибли два ребенка, госпитализированы родители и еще один ребенок, сообщает МЧС РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T02:35
2024-12-14T02:35
2024-12-14T02:35
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме многодетной семьи в селе Аскарово в Башкортостане, погибли два ребенка, госпитализированы родители и еще один ребенок, сообщает МЧС России. "В селе Аскарово загорелся дом многодетной семьи. К сожалению, десятилетняя девочка и девятилетний мальчик погибли. Родители и трехлетний ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Пожар был локализован на 45 "квадратах". Позднее, как отмечает МЧС, его потушили.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли два ребенка
МЧС: в Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два ребенка девяти и десяти лет