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При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли два ребенка

При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли два ребенка - РИА Новости, 14.12.2024

При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли два ребенка

Пожар произошел в жилом доме многодетной семьи в селе Аскарово в Башкортостане, погибли два ребенка, госпитализированы родители и еще один ребенок, сообщает МЧС РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T02:35

2024-12-14T02:35

2024-12-14T02:35

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме многодетной семьи в селе Аскарово в Башкортостане, погибли два ребенка, госпитализированы родители и еще один ребенок, сообщает МЧС России. "В селе Аскарово загорелся дом многодетной семьи. К сожалению, десятилетняя девочка и девятилетний мальчик погибли. Родители и трехлетний ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Пожар был локализован на 45 "квадратах". Позднее, как отмечает МЧС, его потушили.

https://ria.ru/20241212/pozhar-1988712270.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)