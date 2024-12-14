https://ria.ru/20241214/manipulyatsiya-1989229242.html

"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России

"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 14.12.2024

"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Российская экономика, несмотря на санкции, находится в хорошей форме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:47

2024-12-14T16:47

2024-12-14T16:47

россия

москва

владимир путин

чей боуз

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская экономика, несмотря на санкции, находится в хорошей форме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В настоящее время против России действует больше всего в мире санкций. Несмотря на это, экономика страны, вопреки тому, что говорят вам западные СМИ, находится в хорошей форме", — считает он.По словам журналиста, все, что говорят про Россию в "проплаченных" западных СМИ — это ложь и манипуляция.Ранее в субботу на съезде "Единой России" президент России Владимир Путин сказал, что страна развивается, а ее экономика растет на фоне беспрецедентных санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241214/vygoda-1989215695.html

https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, чей боуз, единая россия