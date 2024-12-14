"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Журналист Боуз: экономика России находится в хорошей форме, несмотря на санкции
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская экономика, несмотря на санкции, находится в хорошей форме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"В настоящее время против России действует больше всего в мире санкций. Несмотря на это, экономика страны, вопреки тому, что говорят вам западные СМИ, находится в хорошей форме", — считает он.
По словам журналиста, все, что говорят про Россию в "проплаченных" западных СМИ — это ложь и манипуляция.
Ранее в субботу на съезде "Единой России" президент России Владимир Путин сказал, что страна развивается, а ее экономика растет на фоне беспрецедентных санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.