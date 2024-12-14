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"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 14.12.2024
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16:47 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/manipulyatsiya-1989229242.html
"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 14.12.2024
"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Российская экономика, несмотря на санкции, находится в хорошей форме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:47
2024-12-14T16:47
россия
москва
владимир путин
чей боуз
единая россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская экономика, несмотря на санкции, находится в хорошей форме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В настоящее время против России действует больше всего в мире санкций. Несмотря на это, экономика страны, вопреки тому, что говорят вам западные СМИ, находится в хорошей форме", — считает он.По словам журналиста, все, что говорят про Россию в "проплаченных" западных СМИ — это ложь и манипуляция.Ранее в субботу на съезде "Единой России" президент России Владимир Путин сказал, что страна развивается, а ее экономика растет на фоне беспрецедентных санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241214/vygoda-1989215695.html
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россия, москва, владимир путин, чей боуз, единая россия
Россия, Москва, Владимир Путин, Чей Боуз, Единая Россия
"Манипуляция". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Журналист Боуз: экономика России находится в хорошей форме, несмотря на санкции

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская экономика, несмотря на санкции, находится в хорошей форме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"В настоящее время против России действует больше всего в мире санкций. Несмотря на это, экономика страны, вопреки тому, что говорят вам западные СМИ, находится в хорошей форме", — считает он.
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По словам журналиста, все, что говорят про Россию в "проплаченных" западных СМИ — это ложь и манипуляция.
Ранее в субботу на съезде "Единой России" президент России Владимир Путин сказал, что страна развивается, а ее экономика растет на фоне беспрецедентных санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияМоскваВладимир ПутинЧей БоузЕдиная Россия
 
 
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