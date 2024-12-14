https://ria.ru/20241214/magate-1989172062.html
Эксперты МАГАТЭ завершили миссию в Румынии для оценки ядерной безопасности
Эксперты МАГАТЭ завершили миссию в Румынии для оценки ядерной безопасности - РИА Новости, 14.12.2024
Эксперты МАГАТЭ завершили миссию в Румынии для оценки ядерной безопасности
Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила миссию Международной консультативной службы по физической защите (ИППАС) в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T02:15
2024-12-14T02:15
2024-12-14T02:15
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила миссию Международной консультативной службы по физической защите (ИППАС) в Румынии для проведения оценки ядерной безопасности страны для ядерных материалов и оборудования, следует из заявления, опубликованного на сайте МАГАТЭ. Как указывается в заявлении, миссия ИППАС проводилась в Румынии со 2 по 13 декабря. В состав группы вошли эксперты из Канады, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Нидерландов, Великобритании, США, а также один сотрудник МАГАТЭ. Отмечается, что в рамках обзора эксперты посетили АЭС Чернаводэ и завод ядерного топлива Питешти в городе Миовени. "Группа экспертов... МАГАТЭ сегодня завершила миссию... ИППАС в Румынии... Команда из десяти человек оценила режим ядерной безопасности страны для ядерных материалов и ядерного оборудования. В сферу охвата миссии также входили обзоры мер физической защиты и компьютерной безопасности на ядерных объектах, а также физической защиты при транспортировке ядерных материалов", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что эксперты высоко оценили Румынию за её всесторонние усилия по укреплению режима ядерной безопасности и эффективное сотрудничество между различными уполномоченными инстанциями в области ядерной безопасности. Кроме того, группа отметила расширение мер ядерной безопасности на румынских ядерных объектах и выявила "передовые практики", которые могут служить примерами для других государств-членов МАГАТЭ. Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране, у которой на сегодняшний день работают два блока, строительство еще двух реализовано примерно на 15%.
https://ria.ru/20241213/mid-1989142505.html
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в мире, румыния, канада, чехия, магатэ
В мире, Румыния, Канада, Чехия, МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ завершили миссию в Румынии для оценки ядерной безопасности
МАГАТЭ завершило миссию в Румынии для оценки ядерной безопасности
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила миссию Международной консультативной службы по физической защите (ИППАС) в Румынии для проведения оценки ядерной безопасности страны для ядерных материалов и оборудования, следует из заявления, опубликованного на сайте МАГАТЭ.
Как указывается в заявлении, миссия ИППАС проводилась в Румынии
со 2 по 13 декабря. В состав группы вошли эксперты из Канады
, Чехии
, Германии
, Венгрии
, Литвы
, Нидерландов
, Великобритании
, США
, а также один сотрудник МАГАТЭ
. Отмечается, что в рамках обзора эксперты посетили АЭС Чернаводэ и завод ядерного топлива Питешти в городе Миовени.
"Группа экспертов... МАГАТЭ сегодня завершила миссию... ИППАС в Румынии... Команда из десяти человек оценила режим ядерной безопасности страны для ядерных материалов и ядерного оборудования. В сферу охвата миссии также входили обзоры мер физической защиты и компьютерной безопасности на ядерных объектах, а также физической защиты при транспортировке ядерных материалов", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что эксперты высоко оценили Румынию за её всесторонние усилия по укреплению режима ядерной безопасности и эффективное сотрудничество между различными уполномоченными инстанциями в области ядерной безопасности. Кроме того, группа отметила расширение мер ядерной безопасности на румынских ядерных объектах и выявила "передовые практики", которые могут служить примерами для других государств-членов МАГАТЭ.
Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране, у которой на сегодняшний день работают два блока, строительство еще двух реализовано примерно на 15%.