Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над территорией США
Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над двумя штатами
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФБР) и министерство внутренней безопасности утаивают от американцев информацию о неизвестных дронах, которые в последние недели наблюдаются в небе над штатом Нью-Джерси и пригороде Нью-Йорка, заявил член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер.
"ФБР, которое является главным агентством, и министерство внутренней безопасности несут ответственность. Эти федеральные партнеры ответственны за более подробное информирование общественности, они отвечают за данное воздушное пространство вместе с Федеральным управлением гражданской авиации", - заявил он в интервью телеканалу CNN.
По словам американского законодателя, неизвестные объекты вызывают множество вопросов. Конгрессмен указал на постоянные обращения местного населения в Нью-Джерси из-за появления летательных аппаратов.
"На следующей неделе у меня пройдет засекреченный брифинг, но в конечном счете они не предоставляют достаточно информации обществу и общество обеспокоено", - добавил Готтхаймер.
Он также призвал следить за перемещениями объектов и сбивать их в том случае, если дроны будут представлять угрозу военным базам, критической инфраструктуре, полицейским станциям и другим объектам.
Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси и пригородом Нью-Йорка привлекли внимание американских властей. В ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в местах наблюдения объектов находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.
Ранее неизвестные беспилотники над Нью-Джерси уже вынудили Пентагон отрицать вмешательство иностранных соперников как и угрозу со стороны объектам.