https://ria.ru/20241214/kongress-1989170898.html

Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над территорией США

Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над территорией США - РИА Новости, 14.12.2024

Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над территорией США

Федеральная служба безопасности (ФБР) и министерство внутренней безопасности утаивают от американцев информацию о неизвестных дронах, которые в последние недели РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T01:16

2024-12-14T01:16

2024-12-14T01:16

в мире

нью-джерси

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

фбр

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФБР) и министерство внутренней безопасности утаивают от американцев информацию о неизвестных дронах, которые в последние недели наблюдаются в небе над штатом Нью-Джерси и пригороде Нью-Йорка, заявил член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер. "ФБР, которое является главным агентством, и министерство внутренней безопасности несут ответственность. Эти федеральные партнеры ответственны за более подробное информирование общественности, они отвечают за данное воздушное пространство вместе с Федеральным управлением гражданской авиации", - заявил он в интервью телеканалу CNN. По словам американского законодателя, неизвестные объекты вызывают множество вопросов. Конгрессмен указал на постоянные обращения местного населения в Нью-Джерси из-за появления летательных аппаратов. "На следующей неделе у меня пройдет засекреченный брифинг, но в конечном счете они не предоставляют достаточно информации обществу и общество обеспокоено", - добавил Готтхаймер. Он также призвал следить за перемещениями объектов и сбивать их в том случае, если дроны будут представлять угрозу военным базам, критической инфраструктуре, полицейским станциям и другим объектам. Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси и пригородом Нью-Йорка привлекли внимание американских властей. В ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в местах наблюдения объектов находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Ранее неизвестные беспилотники над Нью-Джерси уже вынудили Пентагон отрицать вмешательство иностранных соперников как и угрозу со стороны объектам.

https://ria.ru/20241213/bespilotniki-1988943610.html

https://ria.ru/20241024/kndr-1979700395.html

нью-джерси

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-джерси, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша