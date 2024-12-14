https://ria.ru/20241214/khachaturyan-1989178520.html

Сторона обвинения представила доказательства по делу Хачатуряна

Сторона обвинения представила доказательства по делу Хачатуряна - РИА Новости, 14.12.2024

Сторона обвинения представила доказательства по делу Хачатуряна

Сторона обвинения завершила представление доказательств обвинения по делу Михаила Хачатуряна, которому после его смерти вменили сексуальное насилие,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T07:17

2024-12-14T07:17

2024-12-14T07:17

происшествия

москва

алексей паршин

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сторона обвинения завершила представление доказательств обвинения по делу Михаила Хачатуряна, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин. К слушанию дела суд приступил в апреле 2023 года, заседания проходят в закрытом режиме. "В настоящее время мы завершили исследование доказательств обвинения и перешли к доказательствам защиты", - сказал адвокат, представляющий интересы одной из сестер. По его словам, в суд уже пришло несколько свидетелей защиты. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.

https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971961916.html

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988441491.html

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происшествия, москва, алексей паршин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд