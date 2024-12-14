https://ria.ru/20241214/kalashnikov-1989187338.html

Власти Удмуртии подписали соглашение о развитии биатлона в регионе

Власти Удмуртии подписали соглашение о развитии биатлона в регионе - РИА Новости, 14.12.2024

Власти Удмуртии подписали соглашение о развитии биатлона в регионе

Федерация биатлона Удмуртии, концерн "Калашников" и Союз машиностроителей России подписали трехстороннее соглашение о партнерстве с целью популяризации и... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:24

2024-12-14T10:24

2024-12-14T10:24

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ижевск

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ижмаш

цнииточмаш

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 14 дек - РИА Новости. Федерация биатлона Удмуртии, концерн "Калашников" и Союз машиностроителей России подписали трехстороннее соглашение о партнерстве с целью популяризации и развития биатлона в регионе, сообщает пресс-служба главы республики. Отмечается, что церемония прошла в рамках празднования юбилейной 55–й "Ижевской винтовки" - чемпионата и Кубка России по биатлону, который проходит в Ижевске. "Соглашение предполагает трехлетнюю программу финансирования развития биатлона в республике. Это касается укрепления материально-технической базы, проведения мероприятий, организацию выездов спортсменов на соревнования. Кроме того, партнерство направлено на повышение репутации и качества отечественного спортивного оружия, популяризацию биатлона среди начинающих спортсменов и профессионалов",- говорится в сообщении. В подписании соглашения приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов, управляющий директор концерна "Калашников" Сергей Овчинников, председатель удмуртского регионального отделения Союза машиностроителей России Андрей Барышников, председатель Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов и вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов, добавили в пресс-службе. Бречалов отметил важность поддержки профессионального спорта и спорта высших достижений вместе с бизнесом. "Концерн "Калашников" станет самым крупным партнером Федерации биатлона Удмуртии. Еще раз хочу поблагодарить предприятие. Повторю: если финансирование только от республиканского бюджета, есть большие риски. С бюджетом хорошо - финансируем, с бюджетом плохо - снижаем финансирование. Когда поддерживает бизнес, у нас есть возможность прогнозировать и планировать на три и пять лет как минимум вперёд. Это становится возможным благодаря предпринимателям. Я уверен, что у всех видов спорта, в частности у биатлона, очень хорошие перспективы. И в первую очередь - для развития детского спорта", - приводятся слова Бречалова. В пресс-службе рассказали, что "Ижевская винтовка" - старейшие биатлонные соревнования в России. В этом году турнир отмечает свой юбилей - 55 лет. На биатлонном комплексе имени А.М. Демидова собрались лучшие биатлонисты страны. В четверг они пробежали сложнейшую индивидуальную гонку в рамках чемпионата России. Впереди у спортсменов еще два соревновательных дня: в субботу они выйдут на старт спринта, а в воскресенье - гонки преследования. "Я разговаривал с выдающимися спортсменами, олимпийскими чемпионами. Они отметили очень важную деталь - четверг, день, у нас был полный стадион. Гости болели и переживали. Это другое настроение и для спортсменов, и для организаторов. Мы готовили юбилейную "Ижевскую винтовку" не только для профессиональных спортсменов, но и для наших жителей, чтобы подарить им настоящий праздник. В первый день нам это удалось. Мы хотели на другой уровень поднять мероприятие с точки зрения болельщиков. Чтобы это действительно был праздник, чтобы приезжали с семьями, чтобы дети влюблялись в биатлон и дальше занимались спортом. Это была главная задача. У нас основные мероприятия безусловно запланированы на субботу и воскресенье. Уверен, будет аншлаг. И тогда мы уже дадим окончательную оценку, получилось у нас или нет", - сказал Бречалов. "Ижевская винтовка" проводится с 1969 года по инициативе завода "Ижмаш" ( "Концерн "Калашников"). Благодаря работе конструкторов на заводе создали первое в стране производство биатлонных винтовок, с которыми за полувековую историю были выиграны сотни медалей чемпионатов и олимпиад. "Я бы хотел отметить, что наше предприятие концерн "Калашников", ранее "Ижмаш", было всегда вместе с биатлонным движением, с самого начала его зарождения в нашей стране. Биатлон стал олимпийским видом спорта в 1960 году. Это ровно тот год, когда "Ижмаш" присоединился к производству винтовок. Концерн "Калашников" был и остаётся единственным производителем винтовок для биатлона в стране. Наши представители всегда были с командой, с теми, кто обслуживает наше оружие. По большому счёту большинство выдающихся результатов достигнуто винтовками производства "Ижмаш". В контур концерна "Калашников" также входит ЦНИИТОЧМАШ, которая является единственным изготовителем патронов для биатлона. Мощности предприятия позволяют покрыть все потребности наших биатлонистов. На текущий год все контракты исполнены, поэтому наше предприятие как и прежде готово не только финансово поддерживать биатлон, но и безусловно участвовать в этой работе с командой на поле, на стрельбище", - сообщил Барышников.

https://rsport.ria.ru/20241212/biatlon-1988769419.html

https://ria.ru/20240915/udmurtiya-1972794019.html

https://ria.ru/20241018/biatlon-1978804294.html

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Варвара Скокшина

олимпийские игры, россия, ижевск, александр бречалов, владимир барнашов, ижмаш, цнииточмаш, удмуртская республика (удмуртия)