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В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин
В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин - РИА Новости, 14.12.2024
В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин
Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:44
2024-12-14T21:44
2024-12-14T22:11
общество
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин. "В ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, представляющих сеть Darba Pharmacy. Также планируется ввести систему быстрой доставки по городу. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система", — рассказал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранее по его поручению по всей республике была проведена работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность. Кадыров написал, что данная проблема создавала угрозу распространения поддельных лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20241015/minzdrav-1978215598.html
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общество, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, здоровье - общество
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Здоровье - Общество
В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин
Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в Чечне