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В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин - РИА Новости, 14.12.2024
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21:44 14.12.2024 (обновлено: 22:11 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989259988.html
В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин
В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин - РИА Новости, 14.12.2024
В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин
Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:44
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общество
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
здоровье - общество
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин. "В ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, представляющих сеть Darba Pharmacy. Также планируется ввести систему быстрой доставки по городу. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система", — рассказал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранее по его поручению по всей республике была проведена работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность. Кадыров написал, что данная проблема создавала угрозу распространения поддельных лекарственных препаратов.
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общество, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, здоровье - общество
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Здоровье - Общество
В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в Чечне

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНочной Грозный
Ночной Грозный - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин.
"В ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, представляющих сеть Darba Pharmacy. Также планируется ввести систему быстрой доставки по городу. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система", — рассказал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ранее по его поручению по всей республике была проведена работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность. Кадыров написал, что данная проблема создавала угрозу распространения поддельных лекарственных препаратов.
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ОбществоГрозныйРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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