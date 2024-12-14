https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989259988.html

В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин - РИА Новости, 14.12.2024

В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин. РИА Новости, 14.12.2024

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грозный

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал открытие первой сети аптек Darba Pharmacy в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин. "В ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, представляющих сеть Darba Pharmacy. Также планируется ввести систему быстрой доставки по городу. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система", — рассказал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранее по его поручению по всей республике была проведена работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность. Кадыров написал, что данная проблема создавала угрозу распространения поддельных лекарственных препаратов.

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общество, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, здоровье - общество