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"Легенды не врут". Ответ на одну из загадок истории найден - РИА Новости, 14.12.2024
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Наука
 
08:00 14.12.2024 (обновлено: 08:06 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/istoriya-1989107443.html
"Легенды не врут". Ответ на одну из загадок истории найден
"Легенды не врут". Ответ на одну из загадок истории найден - РИА Новости, 14.12.2024
"Легенды не врут". Ответ на одну из загадок истории найден
Язык Колхиды — родины золотого руна — долгое время считался мертвым. Теперь ученые намерены доказать, что это не так. А заодно выяснить судьбу драгоценной... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:00
2024-12-14T08:06
наука
батуми
ближний восток
египет
наука
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989064547_0:387:1007:953_1920x0_80_0_0_4ad9f96dda84f1e635298fcdb12c1b49.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Язык Колхиды — родины золотого руна — долгое время считался мертвым. Теперь ученые намерены доказать, что это не так. А заодно выяснить судьбу драгоценной реликвии. Поможет им в этом один незамысловатый артефакт.Ни на что не похожеТри года назад рыбаки случайно обнаружили в озере Башплеми близ грузинского городка Дманиси странный предмет. Наполовину зарытый в ил, он походил на простой глиняный черепок.Однако когда за дело взялись специалисты из тбилисского Государственного университета Ильи (ISU), то все резко изменилось. Оказалось, что осколок размерами 25 на 20 сантиметров вовсе не глиняный, а базальтовый. И усеян какими-то письменами.Всего их было 60. Тщательный лингвистический анализ ничего не дал. Некоторые символы имели графическое сходство с ранними албанскими, некоторые — с протогрузинскими. Были и такие, что напоминали письмена Ближнего Востока, Египта и Индии.Сложности возникли и с датировкой артефакта. Знаки были выгравированы довольно тонко — коническим стило. Затем табличку тщательно отполировали.Столь развитая техника поразила специалистов. Ведь они считали этот базальт относящимся к бронзовому или раннему железному веку (первая половина второго тысячелетия — первая половина первого тысячелетия до нашей эры).В итоге — полнейшее замешательство. Кто и зачем создал такой ребус? А главное, что скрывается за таинственными знаками?При этом лингвисты выявили некоторое сходство с протокартвельской письменностью, которая возникла в IV тысячелетии до н. э. А также с символами на ритуальных печатях, найденных при раскопках на территории Грузии.Так что одна гипотеза все-таки родилась.Край благоденствияВ наши дни на юго-восточном побережье Черного моря стоят абхазский Сухум, грузинские Поти и Батуми. А три с половиной тысячи лет назад на их месте было могущественное Колхидское царство.Достоверно не известно, когда именно сформировалось это государственное образование. Но уже ассирийцы были прекрасно осведомлены, где находится "земля колхов". Об этом свидетельствуют клинописные таблички XIII века до н. э. из древнего Урарту.Гораздо чаще название царства упоминается в документах VIII-VI столетий до н. э. — когда началась Великая греческая колонизация.Античные историки Геродот, Страбон и Диодор Сицилийский писали о Колхиде как о крае благоденствия и плодородия. А здешних правителей называли "мудрыми" — за то, что быстро наладили дипломатические и торговые отношения с греками.Местное население охотно выменивало воск, смолу и корабельный лес на лен, зерно и виноград. Позднее колхи освоили черную металлургию, деревообработку, керамическое производство. И даже чеканили собственную монету.Современные историки полагают, что задолго до Великого шелкового пути существовал "каспийский" — водная торговая магистраль, соединявшая Грецию и древний Хорезм (современную Центральную Азию).Нестандартный способНо было в Колхидском царстве и то, ради чего веками воевали правители разных стран. Золото. Причем много.Об этом свидетельствуют находки прошлого века. В 1961-м вблизи развалин древнего города Вани вскрыли погребение, в котором было более тысячи различных изделий из драгметалла.Через 13 лет вблизи Батуми проводили дорожно-ремонтные работы. И тоже наткнулись на клад. Почти три десятка золотых шедевров: ритуальная чаша весом в полкилограмма, ожерелья, монеты, чеканная посуда и многое другое.Страбон сообщает и об интересном способе, каким древние колхи добывали "презренный металл". "В их стране, как передают, горные потоки приносят золото, и варвары ловят его решетами и косматыми шкурами", — пишет он в своей "Географии".Отсюда, добавляет античный историк, и возник миф о золотом руне.Согласно сказанию, жена орхоменского царя Афаманта Ино намеревалась принести в жертву своих пасынков Фрикса и Геллу. Тогда богиня Гера, желая спасти детей, послала им летучего барана. На нем они отправились к берегам Азии.Гелла по дороге упала в море. А Фрикс добрался до Колхиды. Там баран чудесным образом стряхнул с себя шкуру, которая вмиг покрылась золотом. Молодой человек принес ее в дар местному царю — в знак признательности.Руно впоследствии украли аргонавты под предводительством Ясона. Что стало с артефактом потом, миф умалчивает.Главный вопросОднако грузинские исследователи полагают, что ответ можно найти. В трудах Аполлония Родосского и других эллинистических авторов упоминается некий язык — "золотое письмо", на котором были написаны древние колхидские тексты.Понимали его лишь местные. А все попытки найти хоть какие-нибудь источники не увенчались успехом. Жрецы надежно спрятали рукописи от любопытных глаз.Ученые из ISU допустили, что найденная в Башплеми табличка может быть тем самым "утраченным знанием". В ближайшее время они намерены детально обследовать окрестности озера. И выяснить, могло ли там находиться некое поселение.Пока энтузиастам сопутствует успех. Аэрофотосъемка показала на одном из берегов ряд кругов и прямоугольников. Это могут быть могильные курганы, капища и фундаменты домов. Кроме того, у озера выкопали немало фрагментов керамики и изделий из обсидиана.Но на главный вопрос о значении 60 символов на базальтовой табличке по-прежнему ответа нет. Не исключено, что именно в этом зашифрованном сообщении — тайна легендарного золотого руна.
https://ria.ru/20241210/relikviya-1988201344.html
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батуми, ближний восток, египет, наука, религия
Наука, Батуми, Ближний Восток, Египет, Наука, Религия
"Легенды не врут". Ответ на одну из загадок истории найден

Ученые из ISU предполагают, что нашли первый образец древнего языка Колхиды

© CC BY-NC-ND 4.0/Journal of Ancient History and Archaeology (cropped)Базальтовая плита
Базальтовая плита - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© CC BY-NC-ND 4.0/Journal of Ancient History and Archaeology (cropped)
Базальтовая плита
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Язык Колхиды — родины золотого руна — долгое время считался мертвым. Теперь ученые намерены доказать, что это не так. А заодно выяснить судьбу драгоценной реликвии. Поможет им в этом один незамысловатый артефакт.

Ни на что не похоже

Три года назад рыбаки случайно обнаружили в озере Башплеми близ грузинского городка Дманиси странный предмет. Наполовину зарытый в ил, он походил на простой глиняный черепок.
Однако когда за дело взялись специалисты из тбилисского Государственного университета Ильи (ISU), то все резко изменилось. Оказалось, что осколок размерами 25 на 20 сантиметров вовсе не глиняный, а базальтовый. И усеян какими-то письменами.
Всего их было 60. Тщательный лингвистический анализ ничего не дал. Некоторые символы имели графическое сходство с ранними албанскими, некоторые — с протогрузинскими. Были и такие, что напоминали письмена Ближнего Востока, Египта и Индии.
Сложности возникли и с датировкой артефакта. Знаки были выгравированы довольно тонко — коническим стило. Затем табличку тщательно отполировали.
Столь развитая техника поразила специалистов. Ведь они считали этот базальт относящимся к бронзовому или раннему железному веку (первая половина второго тысячелетия — первая половина первого тысячелетия до нашей эры).
© CC BY-NC-ND 4.0/Journal of Ancient History and Archaeology (cropped)Аэрофотоснимки берега озера Башплеми
Аэрофотоснимки берега озера Башплеми - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© CC BY-NC-ND 4.0/Journal of Ancient History and Archaeology (cropped)
Аэрофотоснимки берега озера Башплеми
В итоге — полнейшее замешательство. Кто и зачем создал такой ребус? А главное, что скрывается за таинственными знаками?
При этом лингвисты выявили некоторое сходство с протокартвельской письменностью, которая возникла в IV тысячелетии до н. э. А также с символами на ритуальных печатях, найденных при раскопках на территории Грузии.
Так что одна гипотеза все-таки родилась.

Край благоденствия

В наши дни на юго-восточном побережье Черного моря стоят абхазский Сухум, грузинские Поти и Батуми. А три с половиной тысячи лет назад на их месте было могущественное Колхидское царство.
Достоверно не известно, когда именно сформировалось это государственное образование. Но уже ассирийцы были прекрасно осведомлены, где находится "земля колхов". Об этом свидетельствуют клинописные таблички XIII века до н. э. из древнего Урарту.
Гораздо чаще название царства упоминается в документах VIII-VI столетий до н. э. — когда началась Великая греческая колонизация.
© Public domainКарта Колхиды и Иберии по Х. Целлариусу, Лейпциг, 1706 год
Карта Колхиды и Иберии по Х. Целлариусу, Лейпциг, 1706 год - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Public domain
Карта Колхиды и Иберии по Х. Целлариусу, Лейпциг, 1706 год
Античные историки Геродот, Страбон и Диодор Сицилийский писали о Колхиде как о крае благоденствия и плодородия. А здешних правителей называли "мудрыми" — за то, что быстро наладили дипломатические и торговые отношения с греками.
Местное население охотно выменивало воск, смолу и корабельный лес на лен, зерно и виноград. Позднее колхи освоили черную металлургию, деревообработку, керамическое производство. И даже чеканили собственную монету.
Современные историки полагают, что задолго до Великого шелкового пути существовал "каспийский" — водная торговая магистраль, соединявшая Грецию и древний Хорезм (современную Центральную Азию).

Нестандартный способ

Но было в Колхидском царстве и то, ради чего веками воевали правители разных стран. Золото. Причем много.
Об этом свидетельствуют находки прошлого века. В 1961-м вблизи развалин древнего города Вани вскрыли погребение, в котором было более тысячи различных изделий из драгметалла.
Через 13 лет вблизи Батуми проводили дорожно-ремонтные работы. И тоже наткнулись на клад. Почти три десятка золотых шедевров: ритуальная чаша весом в полкилограмма, ожерелья, монеты, чеканная посуда и многое другое.
© Public domainРепродукция картины "Ясон с золотым руном", художник — Эразм Квеллин Младший, 1630 год
Репродукция картины Ясон с золотым руном, художник Эразм Квеллин Младший, 1630 год - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Public domain
Репродукция картины "Ясон с золотым руном", художник — Эразм Квеллин Младший, 1630 год
Страбон сообщает и об интересном способе, каким древние колхи добывали "презренный металл". "В их стране, как передают, горные потоки приносят золото, и варвары ловят его решетами и косматыми шкурами", — пишет он в своей "Географии".
Отсюда, добавляет античный историк, и возник миф о золотом руне.
Согласно сказанию, жена орхоменского царя Афаманта Ино намеревалась принести в жертву своих пасынков Фрикса и Геллу. Тогда богиня Гера, желая спасти детей, послала им летучего барана. На нем они отправились к берегам Азии.
Гелла по дороге упала в море. А Фрикс добрался до Колхиды. Там баран чудесным образом стряхнул с себя шкуру, которая вмиг покрылась золотом. Молодой человек принес ее в дар местному царю — в знак признательности.
Руно впоследствии украли аргонавты под предводительством Ясона. Что стало с артефактом потом, миф умалчивает.

Главный вопрос

Однако грузинские исследователи полагают, что ответ можно найти. В трудах Аполлония Родосского и других эллинистических авторов упоминается некий язык — "золотое письмо", на котором были написаны древние колхидские тексты.
© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкЧасовня Троицкой церкви у подножия горы Казбек в селе Гергети
Часовня Троицкой церкви у подножия горы Казбек в селе Гергети - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Часовня Троицкой церкви у подножия горы Казбек в селе Гергети
Понимали его лишь местные. А все попытки найти хоть какие-нибудь источники не увенчались успехом. Жрецы надежно спрятали рукописи от любопытных глаз.
Ученые из ISU допустили, что найденная в Башплеми табличка может быть тем самым "утраченным знанием". В ближайшее время они намерены детально обследовать окрестности озера. И выяснить, могло ли там находиться некое поселение.
Пока энтузиастам сопутствует успех. Аэрофотосъемка показала на одном из берегов ряд кругов и прямоугольников. Это могут быть могильные курганы, капища и фундаменты домов. Кроме того, у озера выкопали немало фрагментов керамики и изделий из обсидиана.
Но на главный вопрос о значении 60 символов на базальтовой табличке по-прежнему ответа нет. Не исключено, что именно в этом зашифрованном сообщении — тайна легендарного золотого руна.
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