СМИ: Блинкен попросил Ирак не допустить поставок Ираном оружия в Сирию
Bloomberg: Блинкен попросил Ирак не допустить поставок Ираном оружия в Сирию
© AP Photo / Jacquelyn MartinЭнтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил премьер-министра Ирака Мохаммеда аль-Судани предотвратить возможность поставок Ираном оружия в Сирию, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В обнародованном в пятницу заявлении госдепартамента сообщалось, что Блинкен провёл встречу с аль-Судани в Багдаде, в ходе которой подтвердил приверженность Вашингтона поддержке переходного процесса в Сирии, направленного на создание инклюзивного гражданского правительства.
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"Госсекретарь США Энтони Блинкен воспользовался необъявленной остановкой в Багдаде, чтобы попросить премьер-министра Ирака не допустить поставок Ираном оружия и другого оборудования через страну в Сирию", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в настоящее время Тегеран не производит поставки оружия через Ирак. Как сообщил агентству источник, Блинкен подчеркнул, что Сирия остаётся в нестабильном состоянии, и Вашингтон хочет, чтобы Ирак не допустил попадания туда оружия, которое может быть использовано поддерживаемыми Ираном группировками или иным образом ещё больше дестабилизировать страну. Согласно агентству, в США считают, что Иран, по-видимому, ослаблен из-за конфликта с Израилем.
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По данным агентства, Блинкен также попросил аль-Судани принять жёсткие меры против поддерживаемых Ираном группировок в Ираке, которые время от времени "нападают на американские войска, размещённые в стране".
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.