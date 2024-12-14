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Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
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22:46 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/hinshtejn-1989263857.html
Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России"
Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России"
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в субботу, что решением съезда "Единой России" он был избран в состав высшего совета партии. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:46
2024-12-14T22:46
политика
курская область
белгородская область
донецкая народная республика
александр хинштейн
вячеслав гладков
денис пушилин
единая россия
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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в субботу, что решением съезда "Единой России" он был избран в состав высшего совета партии. "Сегодня принял участие в работе XXII съезда партии "Единая Россия"... В ходе съезда я был переизбран из состава генерального совета в высший совет партии... Благодарю коллег по партии за доверие и поддержку. Уверен, что сообща мы справимся с любой бедой и сумеем ответить на все вызовы времени", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что такое же решение принято и в отношении всех действующих губернаторов, входивших в генсовет: Вячеслава Гладкова (Белгородская область), Дениса Пушилина (ДНР) и Глеба Никитина (Нижегородская область). По словам Хинштейна, важно консолидировать все силы и не делиться на парламентские группы для борьбы с врагом. "Сегодня мне очень важно объединиться, консолидировать вообще все здоровые силы потому что у нас на пороге враг стоит, и когда ты в окопе, то здесь уже никто не делится на фракции, на партии, потому что перед лицом единой опасности, выполняя задачи нашего президента, надо стоять спина к спине, а иначе нас просто раздавят", - заявил он во время съезда в эфире телеканала "Россия-1". Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987625884.html
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политика, курская область, белгородская область, донецкая народная республика, александр хинштейн, вячеслав гладков, денис пушилин, единая россия
Политика, Курская область, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Александр Хинштейн, Вячеслав Гладков, Денис Пушилин, Единая Россия
Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России"

Врио главы Курской области Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в субботу, что решением съезда "Единой России" он был избран в состав высшего совета партии.
«
"Сегодня принял участие в работе XXII съезда партии "Единая Россия"... В ходе съезда я был переизбран из состава генерального совета в высший совет партии... Благодарю коллег по партии за доверие и поддержку. Уверен, что сообща мы справимся с любой бедой и сумеем ответить на все вызовы времени", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Уточняется, что такое же решение принято и в отношении всех действующих губернаторов, входивших в генсовет: Вячеслава Гладкова (Белгородская область), Дениса Пушилина (ДНР) и Глеба Никитина (Нижегородская область).
По словам Хинштейна, важно консолидировать все силы и не делиться на парламентские группы для борьбы с врагом.
"Сегодня мне очень важно объединиться, консолидировать вообще все здоровые силы потому что у нас на пороге враг стоит, и когда ты в окопе, то здесь уже никто не делится на фракции, на партии, потому что перед лицом единой опасности, выполняя задачи нашего президента, надо стоять спина к спине, а иначе нас просто раздавят", - заявил он во время съезда в эфире телеканала "Россия-1".
Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в Национальном центре "Россия".
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ПолитикаКурская областьБелгородская областьДонецкая Народная РеспубликаАлександр ХинштейнВячеслав ГладковДенис ПушилинЕдиная Россия
 
 
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