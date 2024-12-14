https://ria.ru/20241214/hinshtejn-1989263857.html

Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России"

Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024

Хинштейна переизбрали в высший совет "Единой России"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в субботу, что решением съезда "Единой России" он был избран в состав высшего совета партии. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:46

2024-12-14T22:46

2024-12-14T22:46

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курская область

белгородская область

донецкая народная республика

александр хинштейн

вячеслав гладков

денис пушилин

единая россия

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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в субботу, что решением съезда "Единой России" он был избран в состав высшего совета партии. "Сегодня принял участие в работе XXII съезда партии "Единая Россия"... В ходе съезда я был переизбран из состава генерального совета в высший совет партии... Благодарю коллег по партии за доверие и поддержку. Уверен, что сообща мы справимся с любой бедой и сумеем ответить на все вызовы времени", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что такое же решение принято и в отношении всех действующих губернаторов, входивших в генсовет: Вячеслава Гладкова (Белгородская область), Дениса Пушилина (ДНР) и Глеба Никитина (Нижегородская область). По словам Хинштейна, важно консолидировать все силы и не делиться на парламентские группы для борьбы с врагом. "Сегодня мне очень важно объединиться, консолидировать вообще все здоровые силы потому что у нас на пороге враг стоит, и когда ты в окопе, то здесь уже никто не делится на фракции, на партии, потому что перед лицом единой опасности, выполняя задачи нашего президента, надо стоять спина к спине, а иначе нас просто раздавят", - заявил он во время съезда в эфире телеканала "Россия-1". Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987625884.html

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Наталья Макарова

политика, курская область, белгородская область, донецкая народная республика, александр хинштейн, вячеслав гладков, денис пушилин, единая россия