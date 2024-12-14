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В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек - РИА Новости, 14.12.2024
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21:55 14.12.2024 (обновлено: 22:20 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/gruziya-1989260909.html
В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек
В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек - РИА Новости, 14.12.2024
В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек
В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы, сообщило грузинское МВД. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:55
2024-12-14T22:20
в мире
гудаури
грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы, сообщило грузинское МВД. &quot;На первый взгляд на телах нет никаких признаков насилия. Также, по предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле комнаты был установлен генератор, который был включен вчера, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект&quot;, — говорится в заявлении. Тела обнаружили в спальном помещении на втором этаже. Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана. По данным ведомства, проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, допрашивают людей. Для установления точной причины произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html
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в мире, гудаури, грузия
В мире, Гудаури, Грузия
В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек

На грузинском курорте Гудаури в ресторане нашли тела 12 человек

© Sputnik / Алекс Шламов | Перейти в медиабанкПолиция в Грузии
Полиция в Грузии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Алекс Шламов
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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы, сообщило грузинское МВД.
«

"На первый взгляд на телах нет никаких признаков насилия. Также, по предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле комнаты был установлен генератор, который был включен вчера, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект", — говорится в заявлении.

Тела обнаружили в спальном помещении на втором этаже. Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана.
По данным ведомства, проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, допрашивают людей.
Для установления точной причины произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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