https://ria.ru/20241214/gruziya-1989260909.html
В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек
В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек - РИА Новости, 14.12.2024
В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек
В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы, сообщило грузинское МВД. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:55
2024-12-14T21:55
2024-12-14T22:20
в мире
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грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы, сообщило грузинское МВД. "На первый взгляд на телах нет никаких признаков насилия. Также, по предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле комнаты был установлен генератор, который был включен вчера, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект", — говорится в заявлении. Тела обнаружили в спальном помещении на втором этаже. Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана. По данным ведомства, проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, допрашивают людей. Для установления точной причины произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гудаури, грузия
В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек
На грузинском курорте Гудаури в ресторане нашли тела 12 человек
ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы, сообщило грузинское МВД.
«
"На первый взгляд на телах нет никаких признаков насилия. Также, по предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле комнаты был установлен генератор, который был включен вчера, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект", — говорится в заявлении.
Тела обнаружили в спальном помещении на втором этаже. Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана.
По данным ведомства, проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, допрашивают людей.
Для установления точной причины произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.