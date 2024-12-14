https://ria.ru/20241214/gruziya-1989260909.html

В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек

В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек - РИА Новости, 14.12.2024

В ресторане в Грузии нашли тела 12 человек

В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы, сообщило грузинское МВД. РИА Новости, 14.12.2024

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2024-12-14T22:20

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гудаури

грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы, сообщило грузинское МВД. "На первый взгляд на телах нет никаких признаков насилия. Также, по предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле комнаты был установлен генератор, который был включен вчера, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект", — говорится в заявлении. Тела обнаружили в спальном помещении на втором этаже. Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана. По данным ведомства, проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, допрашивают людей. Для установления точной причины произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html

гудаури

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гудаури, грузия