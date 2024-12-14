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Полицейские оттесняют протестующих в Тбилиси от елки у парламента - РИА Новости, 14.12.2024
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20:18 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/gruziya-1989250261.html
Полицейские оттесняют протестующих в Тбилиси от елки у парламента
Полицейские оттесняют протестующих в Тбилиси от елки у парламента - РИА Новости, 14.12.2024
Полицейские оттесняют протестующих в Тбилиси от елки у парламента
Грузинская полиция в большом количестве встала между протестующими у парламента и обычными горожанами, пришедшими на открытие елки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:18
2024-12-14T20:18
в мире
грузия
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Грузинская полиция в большом количестве встала между протестующими у парламента и обычными горожанами, пришедшими на открытие елки, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в здании парламента Грузии на проспекте Руставели прошли выборы нового президента страны. Еще утром у его парламента здания начали собираться протестующие. Между тем на 19.00 по местному времени было запланировано торжественное открытие елки, установленной около парламента. К вечеру количество протестующих увеличилось. Полиция стянула к парламенту дополнительные силы. К 19.00 со стороны площади Свободы к парламенту двинулась большая группа обычных граждан, желающих принять участие в митинге. Несколько сотен полицейских встали поперек проспекта Руставели, не желая допустить столкновений. На этом фоне мэр объявил о переносе праздника. На проспекте появлялись также действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили и один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Каждый из них обратился к своим сторонникам со словами поддержки. Сейчас несколько тысяч протестующих остаются у парламента, они скандируют лозунги. Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
https://ria.ru/20241214/mer-1989249349.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Полицейские оттесняют протестующих в Тбилиси от елки у парламента

Грузинская полиция встала между протестующими у парламента и обычными горожанами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Грузинская полиция в большом количестве встала между протестующими у парламента и обычными горожанами, пришедшими на открытие елки, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в здании парламента Грузии на проспекте Руставели прошли выборы нового президента страны. Еще утром у его парламента здания начали собираться протестующие. Между тем на 19.00 по местному времени было запланировано торжественное открытие елки, установленной около парламента.
Участники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента
Вчера, 20:05
К вечеру количество протестующих увеличилось. Полиция стянула к парламенту дополнительные силы. К 19.00 со стороны площади Свободы к парламенту двинулась большая группа обычных граждан, желающих принять участие в митинге. Несколько сотен полицейских встали поперек проспекта Руставели, не желая допустить столкновений. На этом фоне мэр объявил о переносе праздника.
На проспекте появлялись также действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили и один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Каждый из них обратился к своим сторонникам со словами поддержки.
Сейчас несколько тысяч протестующих остаются у парламента, они скандируют лозунги.
Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
"Майдан" в Грузии провалился, заявил Кобахидзе
Вчера, 14:31
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиМихаил КавелашвилиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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