https://ria.ru/20241214/gruziya-1989250261.html

Полицейские оттесняют протестующих в Тбилиси от елки у парламента

Полицейские оттесняют протестующих в Тбилиси от елки у парламента - РИА Новости, 14.12.2024

Полицейские оттесняют протестующих в Тбилиси от елки у парламента

Грузинская полиция в большом количестве встала между протестующими у парламента и обычными горожанами, пришедшими на открытие елки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:18

2024-12-14T20:18

2024-12-14T20:18

в мире

грузия

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Грузинская полиция в большом количестве встала между протестующими у парламента и обычными горожанами, пришедшими на открытие елки, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в здании парламента Грузии на проспекте Руставели прошли выборы нового президента страны. Еще утром у его парламента здания начали собираться протестующие. Между тем на 19.00 по местному времени было запланировано торжественное открытие елки, установленной около парламента. К вечеру количество протестующих увеличилось. Полиция стянула к парламенту дополнительные силы. К 19.00 со стороны площади Свободы к парламенту двинулась большая группа обычных граждан, желающих принять участие в митинге. Несколько сотен полицейских встали поперек проспекта Руставели, не желая допустить столкновений. На этом фоне мэр объявил о переносе праздника. На проспекте появлялись также действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили и один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Каждый из них обратился к своим сторонникам со словами поддержки. Сейчас несколько тысяч протестующих остаются у парламента, они скандируют лозунги. Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

https://ria.ru/20241214/mer-1989249349.html

https://ria.ru/20241214/kobakhidze-1989204243.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024