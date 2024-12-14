https://ria.ru/20241214/gruziya-1989199878.html

Кавелашвили избрали президентом Грузии

Кавелашвили избрали президентом Грузии - РИА Новости, 14.12.2024

Кавелашвили избрали президентом Грузии

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:51

2024-12-14T13:51

2024-12-14T15:02

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грузия

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили."Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", — сказал он.По его словам, политик получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Оппозиция не участвовала в заседании в здании парламента, на котором выбрали президента. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.Впервые в истории республики президента избирают не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. В свою очередь, премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html

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Протестующие играют в футбол перед зданием парламента в Тбилиси Перед зданием парламента Грузии играют в футбол. Так протестующие напоминают, что единственный кандидат в президенты Михаил Кавелашвили – в прошлом футболист. Он был нападающим сборной Грузии, а также становился чемпионом Швейцарии и России. 2024-12-14T13:51 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, михаил кавелашвили