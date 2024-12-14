Рейтинг@Mail.ru
В Грузии проходят президентские выборы - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 14.12.2024 (обновлено: 08:57 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/gruzija-1989180444.html
В Грузии проходят президентские выборы
В Грузии проходят президентские выборы - РИА Новости, 14.12.2024
В Грузии проходят президентские выборы
В Грузии начались президентские выборы, впервые в истории страны главу государства избирает не народ, а избирательная коллегия в здании парламента, трансляция... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:08
2024-12-14T08:57
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980352935_0:122:1242:821_1920x0_80_0_0_8257ab6e70aad3e296d580e9610506b6.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. В Грузии начались президентские выборы, впервые в истории страны главу государства избирает не народ, а избирательная коллегия в здании парламента, трансляция проходит в прямом эфире законодательного органа. Нового президента избирает коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня. Из 300 человек у правящей партии "Грузинская мечта" — 211 делегатов. Весь процесс транслируется в прямом эфире на сайте парламента и в соцсетях. Выборы в первом же туре выигрывает кандидат, который наберет минимум 2/3 голосов. Заседание началось в 9:00 (8:00 мск) и завершится в 14:00 (13:00). После чего ЦИК Грузии проведет заседание, подведет итоги голосования и объявит результаты коллегии. Единственный претендент на пост президента — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов. Процесс выборов проходит на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента. Действующий президент Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не уйдет с поста президента, так как считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Она также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Весь процесс президентских выборов она назвала "пародией". На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
https://ria.ru/20241214/gruziya-1988769740.html
https://ria.ru/20241214/tbilisi-1989179564.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980352935_147:0:1242:821_1920x0_80_0_0_e4e4b6f81679a963756a380ee63e63ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе
В Грузии проходят президентские выборы

В Грузии начались президентские выборы с участием избирательной коллегии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Тбилиси
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Голосование на избирательном участке в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. В Грузии начались президентские выборы, впервые в истории страны главу государства избирает не народ, а избирательная коллегия в здании парламента, трансляция проходит в прямом эфире законодательного органа.
Нового президента избирает коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня. Из 300 человек у правящей партии "Грузинская мечта" — 211 делегатов. Весь процесс транслируется в прямом эфире на сайте парламента и в соцсетях. Выборы в первом же туре выигрывает кандидат, который наберет минимум 2/3 голосов.
Вид на президентский дворец в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Процедура выборов президента Грузии
Вчера, 01:56
Заседание началось в 9:00 (8:00 мск) и завершится в 14:00 (13:00). После чего ЦИК Грузии проведет заседание, подведет итоги голосования и объявит результаты коллегии.
Единственный претендент на пост президента — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов.
Процесс выборов проходит на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.
Действующий президент Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не уйдет с поста президента, так как считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Она также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Весь процесс президентских выборов она назвала "пародией". На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Силы полиции стянули к парламенту Грузии, где пройдут выборы президента
Вчера, 07:45
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала