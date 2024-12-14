https://ria.ru/20241214/germaniya-1989243591.html
"У нас есть пять лет". В Германии высказались о боеспособности армии
"У нас есть пять лет". В Германии высказались о боеспособности армии - РИА Новости, 14.12.2024
"У нас есть пять лет". В Германии высказались о боеспособности армии
Германии необходимо за ближайшие пять лет улучшить вооружения до такой степени, чтобы вести эффективную оборону, пишет журнал Focus со ссылкой на генерального... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:08
2024-12-14T19:08
2024-12-14T19:45
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Германии необходимо за ближайшие пять лет улучшить вооружения до такой степени, чтобы вести эффективную оборону, пишет журнал Focus со ссылкой на генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера."У нас еще есть пять-шесть лет, чтобы довести наши вооружения до уровня, позволяющего эффективно защищаться", — говорится в материале. Инспектор подчеркнул, что Россия якобы ведет подготовку к нападению, однако неизвестно, нападет ли. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус утверждал, что ФРГ следует подготовиться к возможной войне с Москвой к 2029 году. Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20241214/germaniya-1989175517.html
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россия, германия, москва, борис писториус, нато, бундесвер германии, в мире, владимир путин
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"У нас есть пять лет". В Германии высказались о боеспособности армии
Focus: у ФРГ есть пять-шесть лет, чтобы привести армию в обороноспособный статус