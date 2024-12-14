https://ria.ru/20241214/germaniya-1989175517.html

СМИ: оппозиция в Германии обещает лишить украинцев пособий по безработице

СМИ: оппозиция в Германии обещает лишить украинцев пособий по безработице - РИА Новости, 14.12.2024

СМИ: оппозиция в Германии обещает лишить украинцев пособий по безработице

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в своей предвыборной программе в случае победы на досрочных... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T04:49

2024-12-14T04:49

2024-12-14T04:49

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bild

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в своей предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в бундестаг обещает остановить прием нелегальных мигрантов и лишить новоприбывших украинцев возможности получать пособия по безработице (Bürgergeld), сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на черновик документа. "ХДС/ХСС в случае победы на выборах в бундестаг, которые пройдут уже через два месяца, хотят провести фундаментальные реформы в экономической, финансовой и социальной политике страны... Союз хочет фактически прекратить прием нелегальных мигрантов... Союз также хочет ужесточить свою политику в отношении беженцев из Украины... Новоприбывшие беженцы с Украины больше не будут получать пособия по безработице", - пишет издание со ссылкой на черновик документа, оказавшийся в его распоряжении. При этом отмечается, что украинцы смогут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для просителей убежища. Кроме того, планируется также значительно ограничить социальные пособия для тех, кто подлежит высылке из страны - в оппозиции считают, что следует предоставлять им лишь самое необходимое, ориентируясь на принцип "кровать, хлеб и мыло". По мнению авторов черновика программы, Германия нуждается в квалифицированных кадрах из-за рубежа, а нелегалы перегружают страну и ее возможности по интеграции мигрантов в немецкое общество, так как поток людей "слишком велик и неуправляем". Ожидается, что оппозиционный блок опубликует свою предвыборную программу 17 декабря. Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld для украинских беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, экс-генсек Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай во время работы на посту заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии. Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов вследствие возможного отсутствия вотума доверия правительству назначено 23 февраля 2025 года. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241003/germaniya-1976062710.html

https://ria.ru/20241205/bezhentsy-1987624115.html

https://ria.ru/20241204/germanija-1987396029.html

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в мире, германия, украина, кристиан линднер, хдс/хсс, bild