Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 14.12.2024 (обновлено: 04:20 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/genprokuratura-1989175353.html
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву - РИА Новости, 14.12.2024
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву
Обвиняемого в контрабанде кокаина Рамиреза Муноза вернули из Колумбии в Москву под конвоем, сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T04:19
2024-12-14T04:20
россия
колумбия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обвиняемого в контрабанде кокаина Рамиреза Муноза вернули из Колумбии в Москву под конвоем, сообщает Генпрокуратура России. В мае 2016 года обвиняемый, по данным МВД РФ, вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях. В ноябре 2017 года фигурант был объявлен в международный розыск, а после задержан в Колумбии. Зарубежные партнеры, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, в итоге организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. Как сообщало МВД РФ 12 декабря, обвиняемого передали из Колумбии в Россию. "Спустя восемь лет после побега из России, когда силовики раскрыли международную группу наркоторговцев, ее организатор вернулся в Москву под конвоем", - сообщает ГП РФ в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
россия
колумбия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, колумбия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Колумбия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву

Генпрокуратура: обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обвиняемого в контрабанде кокаина Рамиреза Муноза вернули из Колумбии в Москву под конвоем, сообщает Генпрокуратура России.
В мае 2016 года обвиняемый, по данным МВД РФ, вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях. В ноябре 2017 года фигурант был объявлен в международный розыск, а после задержан в Колумбии. Зарубежные партнеры, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, в итоге организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. Как сообщало МВД РФ 12 декабря, обвиняемого передали из Колумбии в Россию.
"Спустя восемь лет после побега из России, когда силовики раскрыли международную группу наркоторговцев, ее организатор вернулся в Москву под конвоем", - сообщает ГП РФ в своем Telegram-канале.
Задержание членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина
6 декабря, 09:49
 
РоссияКолумбияМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала