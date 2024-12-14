https://ria.ru/20241214/genprokuratura-1989175353.html
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву - РИА Новости, 14.12.2024
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву
Обвиняемого в контрабанде кокаина Рамиреза Муноза вернули из Колумбии в Москву под конвоем, сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T04:19
2024-12-14T04:19
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обвиняемого в контрабанде кокаина Рамиреза Муноза вернули из Колумбии в Москву под конвоем, сообщает Генпрокуратура России. В мае 2016 года обвиняемый, по данным МВД РФ, вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях. В ноябре 2017 года фигурант был объявлен в международный розыск, а после задержан в Колумбии. Зарубежные партнеры, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, в итоге организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. Как сообщало МВД РФ 12 декабря, обвиняемого передали из Колумбии в Россию. "Спустя восемь лет после побега из России, когда силовики раскрыли международную группу наркоторговцев, ее организатор вернулся в Москву под конвоем", - сообщает ГП РФ в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, колумбия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Колумбия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву
Генпрокуратура: обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву