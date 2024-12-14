https://ria.ru/20241214/gaza-1989170236.html

Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам

Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам - РИА Новости, 14.12.2024

Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам

Израильские и палестинские источники, осведомленные о ходе переговоров по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, отмечают прогресс и... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T00:59

2024-12-14T00:59

2024-12-14T00:59

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек - РИА Новости. Израильские и палестинские источники, осведомленные о ходе переговоров по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, отмечают прогресс и выражают оптимизм по поводу шансов добиться заключения сделки в рамках нынешнего раунда переговоров, сообщила в пятницу вечером израильская гостелерадиокомпания Kan. По ее данным, палестинские источники, участвующие в переговорах впервые с начала нынешнего раунда "выразили осторожный оптимизм относительно шансов на достижение взаимопонимания, которое приведет к сделке". Со стороны США, Катара и Египта в настоящее время осуществляется "эффективное давление" на обе стороны конфликта c целью привести их к сделке. Палестинские источники отметили, что к посредническим усилиям присоединилась Турция, которая также подталкивает ХАМАС к заключению соглашения с Израилем, отмечает Kan. При этом у посредников есть понимание, что накопившаяся усталость с обеих сторон в совокупности с оказываемым давлением может привести к срыву контактов. По сведениям гостелерадиокомпании, в настоящее время обсуждается освобождение определенного числа заложников, и на первом этапе могут быть освобождены женщины. "Посредники полагают, что если действительно будет заключена ограниченная сделка по освобождению похищенных, то это приведет к такой динамике, которая в конечном итоге приведет к полноценной сделке, включая освобождение всех заложников, прекращение войны и вывод войск, в том числе с Филадельфийского коридора", - отмечает гостелерадиокомпания. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже 430 дней. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20241212/khamas-1988728709.html

https://ria.ru/20241214/konflikt-1915630213.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, израиль, сша, катар, в мире