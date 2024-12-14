Рейтинг@Mail.ru
Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/gaza-1989170236.html
Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам
Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам - РИА Новости, 14.12.2024
Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам
Израильские и палестинские источники, осведомленные о ходе переговоров по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, отмечают прогресс и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T00:59
2024-12-14T00:59
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
израиль
сша
катар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек - РИА Новости. Израильские и палестинские источники, осведомленные о ходе переговоров по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, отмечают прогресс и выражают оптимизм по поводу шансов добиться заключения сделки в рамках нынешнего раунда переговоров, сообщила в пятницу вечером израильская гостелерадиокомпания Kan. По ее данным, палестинские источники, участвующие в переговорах впервые с начала нынешнего раунда "выразили осторожный оптимизм относительно шансов на достижение взаимопонимания, которое приведет к сделке". Со стороны США, Катара и Египта в настоящее время осуществляется "эффективное давление" на обе стороны конфликта c целью привести их к сделке. Палестинские источники отметили, что к посредническим усилиям присоединилась Турция, которая также подталкивает ХАМАС к заключению соглашения с Израилем, отмечает Kan. При этом у посредников есть понимание, что накопившаяся усталость с обеих сторон в совокупности с оказываемым давлением может привести к срыву контактов. По сведениям гостелерадиокомпании, в настоящее время обсуждается освобождение определенного числа заложников, и на первом этапе могут быть освобождены женщины. "Посредники полагают, что если действительно будет заключена ограниченная сделка по освобождению похищенных, то это приведет к такой динамике, которая в конечном итоге приведет к полноценной сделке, включая освобождение всех заложников, прекращение войны и вывод войск, в том числе с Филадельфийского коридора", - отмечает гостелерадиокомпания. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже 430 дней. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241212/khamas-1988728709.html
https://ria.ru/20241214/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, израиль, сша, катар, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС, Израиль, США, Катар, В мире
Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам

Kan: Израиль и Палестина видят прогресс в переговорах по освобождению заложников

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек - РИА Новости. Израильские и палестинские источники, осведомленные о ходе переговоров по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, отмечают прогресс и выражают оптимизм по поводу шансов добиться заключения сделки в рамках нынешнего раунда переговоров, сообщила в пятницу вечером израильская гостелерадиокомпания Kan.
По ее данным, палестинские источники, участвующие в переговорах впервые с начала нынешнего раунда "выразили осторожный оптимизм относительно шансов на достижение взаимопонимания, которое приведет к сделке".
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
WSJ: ХАМАС может позволить силам Израиля временно оставаться в Газе
12 декабря, 06:12
Со стороны США, Катара и Египта в настоящее время осуществляется "эффективное давление" на обе стороны конфликта c целью привести их к сделке. Палестинские источники отметили, что к посредническим усилиям присоединилась Турция, которая также подталкивает ХАМАС к заключению соглашения с Израилем, отмечает Kan.
При этом у посредников есть понимание, что накопившаяся усталость с обеих сторон в совокупности с оказываемым давлением может привести к срыву контактов.
По сведениям гостелерадиокомпании, в настоящее время обсуждается освобождение определенного числа заложников, и на первом этапе могут быть освобождены женщины.
"Посредники полагают, что если действительно будет заключена ограниченная сделка по освобождению похищенных, то это приведет к такой динамике, которая в конечном итоге приведет к полноценной сделке, включая освобождение всех заложников, прекращение войны и вывод войск, в том числе с Филадельфийского коридора", - отмечает гостелерадиокомпания.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже 430 дней. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХАМАСИзраильСШАКатарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала