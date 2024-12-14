https://ria.ru/20241214/fizrastvor-1989235268.html

Производители физраствора готовы наращивать мощности

Производители физраствора готовы наращивать мощности - РИА Новости, 14.12.2024

Производители физраствора готовы наращивать мощности

Производители физраствора готовы наращивать мощности для оперативного удовлетворения потребности в стране, сообщили в Минпромторге РФ. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:43

2024-12-14T17:43

2024-12-14T17:43

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производители физраствора готовы наращивать мощности для оперативного удовлетворения потребности в стране, сообщили в Минпромторге РФ. "В 2024 году в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора субъектами обращения лекарственных средств неоднократно представлялись сведения о сериях, партиях лекарственных средств с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий", поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации. Более того, производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН натрия хлорид подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России 67 препаратов МНН натрия хлорид производится в стране по полному циклу. Согласно данным ООО "Оператор-ЦРПТ" на остатках в аптеках, медицинских организациях и организациях оптовой торговли находится около 19,8 миллиона упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид. При этом остатки у субъектов обращения лекарственных средств данного препарата в лекарственной форме "раствор для инфузий" превышают 10 миллионов упаковок. "При этом лекарственные препараты с МНН Натрия хлорид включены в перечень ЖНВЛП, и в их отношении осуществляется государственное регулирование цен. Экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на данный препарат действительно является потенциальным риском возникновения дефектуры. Поэтому, по имеющейся у нас информации, в данный момент министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с ФАС России осуществляет перерегистрацию предельных отпускных цен на лекарственные препараты, соответствующие МНН натрия хлорид", - добавили в ведомстве. Кроме того, предельная отпускная цена уже была перерегистрирована в отношении лекарственных препаратов с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий" в различных формах выпуска отечественного производства. Также завершается проведение процедуры перерегистрации цен ряда других производителей. "Принятые меры будут способствовать устранению риска возникновения дефектуры и обеспечению потребности системы здравоохранения Российской Федерации в данном препарате", - заключили в Минпромторге. Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ.

https://ria.ru/20241106/serdtse-1982268323.html

https://ria.ru/20241213/fizrastvor-1989086717.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии)