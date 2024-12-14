Рейтинг@Mail.ru
Производители физраствора готовы наращивать мощности - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/fizrastvor-1989235268.html
Производители физраствора готовы наращивать мощности
Производители физраствора готовы наращивать мощности - РИА Новости, 14.12.2024
Производители физраствора готовы наращивать мощности
Производители физраствора готовы наращивать мощности для оперативного удовлетворения потребности в стране, сообщили в Минпромторге РФ. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:43
2024-12-14T17:43
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21355/39/213553993_0:1123:1586:2015_1920x0_80_0_0_4b4ef1c49b7bcbff1911ddbb265836c6.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производители физраствора готовы наращивать мощности для оперативного удовлетворения потребности в стране, сообщили в Минпромторге РФ. "В 2024 году в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора субъектами обращения лекарственных средств неоднократно представлялись сведения о сериях, партиях лекарственных средств с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий", поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации. Более того, производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН натрия хлорид подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России 67 препаратов МНН натрия хлорид производится в стране по полному циклу. Согласно данным ООО "Оператор-ЦРПТ" на остатках в аптеках, медицинских организациях и организациях оптовой торговли находится около 19,8 миллиона упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид. При этом остатки у субъектов обращения лекарственных средств данного препарата в лекарственной форме "раствор для инфузий" превышают 10 миллионов упаковок. "При этом лекарственные препараты с МНН Натрия хлорид включены в перечень ЖНВЛП, и в их отношении осуществляется государственное регулирование цен. Экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на данный препарат действительно является потенциальным риском возникновения дефектуры. Поэтому, по имеющейся у нас информации, в данный момент министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с ФАС России осуществляет перерегистрацию предельных отпускных цен на лекарственные препараты, соответствующие МНН натрия хлорид", - добавили в ведомстве. Кроме того, предельная отпускная цена уже была перерегистрирована в отношении лекарственных препаратов с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий" в различных формах выпуска отечественного производства. Также завершается проведение процедуры перерегистрации цен ряда других производителей. "Принятые меры будут способствовать устранению риска возникновения дефектуры и обеспечению потребности системы здравоохранения Российской Федерации в данном препарате", - заключили в Минпромторге. Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241106/serdtse-1982268323.html
https://ria.ru/20241213/fizrastvor-1989086717.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21355/39/213553993_0:975:1586:2164_1920x0_80_0_0_1ad5656ef382445db5dbd7209ab81846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Производители физраствора готовы наращивать мощности

Минпромторг заявил о готовности производителей физраствора наращивать мощности

© РИА Новости / Александр Викулов | Перейти в медиабанкПроизводство растворов для инъекций
Производство растворов для инъекций - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Александр Викулов
Перейти в медиабанк
Производство растворов для инъекций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производители физраствора готовы наращивать мощности для оперативного удовлетворения потребности в стране, сообщили в Минпромторге РФ.
"В 2024 году в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора субъектами обращения лекарственных средств неоднократно представлялись сведения о сериях, партиях лекарственных средств с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий", поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации. Более того, производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН натрия хлорид подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности", - говорится в сообщении.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца
6 ноября, 17:33
В ведомстве отметили, что в России 67 препаратов МНН натрия хлорид производится в стране по полному циклу. Согласно данным ООО "Оператор-ЦРПТ" на остатках в аптеках, медицинских организациях и организациях оптовой торговли находится около 19,8 миллиона упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид. При этом остатки у субъектов обращения лекарственных средств данного препарата в лекарственной форме "раствор для инфузий" превышают 10 миллионов упаковок.
«
"При этом лекарственные препараты с МНН Натрия хлорид включены в перечень ЖНВЛП, и в их отношении осуществляется государственное регулирование цен. Экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на данный препарат действительно является потенциальным риском возникновения дефектуры. Поэтому, по имеющейся у нас информации, в данный момент министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с ФАС России осуществляет перерегистрацию предельных отпускных цен на лекарственные препараты, соответствующие МНН натрия хлорид", - добавили в ведомстве.
Кроме того, предельная отпускная цена уже была перерегистрирована в отношении лекарственных препаратов с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий" в различных формах выпуска отечественного производства. Также завершается проведение процедуры перерегистрации цен ряда других производителей.
"Принятые меры будут способствовать устранению риска возникновения дефектуры и обеспечению потребности системы здравоохранения Российской Федерации в данном препарате", - заключили в Минпромторге.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора
13 декабря, 15:43
 
Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала