Производители физраствора готовы наращивать мощности
Минпромторг заявил о готовности производителей физраствора наращивать мощности
Производство растворов для инъекций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производители физраствора готовы наращивать мощности для оперативного удовлетворения потребности в стране, сообщили в Минпромторге РФ.
"В 2024 году в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора субъектами обращения лекарственных средств неоднократно представлялись сведения о сериях, партиях лекарственных средств с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий", поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации. Более того, производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН натрия хлорид подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в России 67 препаратов МНН натрия хлорид производится в стране по полному циклу. Согласно данным ООО "Оператор-ЦРПТ" на остатках в аптеках, медицинских организациях и организациях оптовой торговли находится около 19,8 миллиона упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид. При этом остатки у субъектов обращения лекарственных средств данного препарата в лекарственной форме "раствор для инфузий" превышают 10 миллионов упаковок.
«
"При этом лекарственные препараты с МНН Натрия хлорид включены в перечень ЖНВЛП, и в их отношении осуществляется государственное регулирование цен. Экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на данный препарат действительно является потенциальным риском возникновения дефектуры. Поэтому, по имеющейся у нас информации, в данный момент министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с ФАС России осуществляет перерегистрацию предельных отпускных цен на лекарственные препараты, соответствующие МНН натрия хлорид", - добавили в ведомстве.
Кроме того, предельная отпускная цена уже была перерегистрирована в отношении лекарственных препаратов с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий" в различных формах выпуска отечественного производства. Также завершается проведение процедуры перерегистрации цен ряда других производителей.
"Принятые меры будут способствовать устранению риска возникновения дефектуры и обеспечению потребности системы здравоохранения Российской Федерации в данном препарате", - заключили в Минпромторге.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ.
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора
13 декабря, 15:43