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В ЕР ежегодно вступают десятки тысяч человек, заявил Медведев

В ЕР ежегодно вступают десятки тысяч человек, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

В ЕР ежегодно вступают десятки тысяч человек, заявил Медведев

Ежегодно членами "Единой России" становятся десятки тысяч человек, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:12

2024-12-14T16:12

2024-12-14T16:14

единая россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ежегодно членами "Единой России" становятся десятки тысяч человек, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Мы видим большую активность сторонников, которые через некоторое время, многие из них, во всяком случае, становятся членами партии. Ежегодно ее ряды пополняют десятки тысяч человек", - сказал Медведев в ходе съезда.Также он отметил, что у ЕР почти 900 тысяч сторонников и более 2,5 тысячи местных советов сторонников в стране."Это мощный ресурс, который обладает серьезными возможностями", - добавил Медведев.

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Варвара Скокшина

единая россия, дмитрий медведев, россия, политика