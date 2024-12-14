В ЕР ежегодно вступают десятки тысяч человек, заявил Медведев
Медведев заявил, что членами ЕР ежегодно становятся десятки тысяч человек
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ежегодно членами "Единой России" становятся десятки тысяч человек, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
"Мы видим большую активность сторонников, которые через некоторое время, многие из них, во всяком случае, становятся членами партии. Ежегодно ее ряды пополняют десятки тысяч человек", - сказал Медведев в ходе съезда.
Также он отметил, что у ЕР почти 900 тысяч сторонников и более 2,5 тысячи местных советов сторонников в стране.
"Это мощный ресурс, который обладает серьезными возможностями", - добавил Медведев.