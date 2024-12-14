https://ria.ru/20241214/efimov-1989195955.html

Ефимов: инвесторы построят офисы внутри ТТК при поддержке властей Москвы

Ефимов: инвесторы построят офисы внутри ТТК при поддержке властей Москвы - РИА Новости, 14.12.2024

Ефимов: инвесторы построят офисы внутри ТТК при поддержке властей Москвы

Предприниматели при поддержке властей Москвы возведут и реконструируют офисные комплексы площадью более 25 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:05

2024-12-14T13:05

2024-12-14T13:05

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Предприниматели при поддержке властей Москвы возведут и реконструируют офисные комплексы площадью более 25 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, это стало возможно благодаря отмене городскими властями повышенного инвестиционного платежа при строительстве административных зданий внутри Третьего транспортного кольца (ТТК)."Появление новых коммерческих объектов способствует созданию рабочих мест. С апреля 2024 года мерой поддержки уже воспользовались шесть инвесторов, которые реализуют в Центральном административном округе проекты по реставрации и приспособлению для современного использования исторических зданий, а также реконструируют и строят новые офисные комплексы площадью почти 26,7 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.Ранее перед началом стройки или реконструкции инвесторы должны были внести повышенный платеж за первый год аренды участка. Размер суммы устанавливался в зависимости от площади строящегося объекта. Однако в апреле 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин отменил такой платеж для тех, кто возводит офисы внутри ТТК.Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что данное решение позволяет предпринимателям создавать проекты, которые помогают развитию экономики и улучшению городской среды. Он привел в пример план по реконструкции административного здания в Красносельском районе Москвы и расширению его площади с 1,7 тысячи квадратных метров до почти 2,2 тысячи. Помимо этого, девелопер сможет построить в Пресненском районе общественно-деловой комплекс площадью 18 тысяч квадратных метров.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)