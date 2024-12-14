Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы построят офисы внутри ТТК при поддержке властей Москвы - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/efimov-1989195955.html
Ефимов: инвесторы построят офисы внутри ТТК при поддержке властей Москвы
Ефимов: инвесторы построят офисы внутри ТТК при поддержке властей Москвы - РИА Новости, 14.12.2024
Ефимов: инвесторы построят офисы внутри ТТК при поддержке властей Москвы
Предприниматели при поддержке властей Москвы возведут и реконструируют офисные комплексы площадью более 25 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:05
2024-12-14T13:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc2b187b59298fbe3c26eb17529c1f6b.png
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Предприниматели при поддержке властей Москвы возведут и реконструируют офисные комплексы площадью более 25 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, это стало возможно благодаря отмене городскими властями повышенного инвестиционного платежа при строительстве административных зданий внутри Третьего транспортного кольца (ТТК)."Появление новых коммерческих объектов способствует созданию рабочих мест. С апреля 2024 года мерой поддержки уже воспользовались шесть инвесторов, которые реализуют в Центральном административном округе проекты по реставрации и приспособлению для современного использования исторических зданий, а также реконструируют и строят новые офисные комплексы площадью почти 26,7 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.Ранее перед началом стройки или реконструкции инвесторы должны были внести повышенный платеж за первый год аренды участка. Размер суммы устанавливался в зависимости от площади строящегося объекта. Однако в апреле 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин отменил такой платеж для тех, кто возводит офисы внутри ТТК.Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что данное решение позволяет предпринимателям создавать проекты, которые помогают развитию экономики и улучшению городской среды. Он привел в пример план по реконструкции административного здания в Красносельском районе Москвы и расширению его площади с 1,7 тысячи квадратных метров до почти 2,2 тысячи. Помимо этого, девелопер сможет построить в Пресненском районе общественно-деловой комплекс площадью 18 тысяч квадратных метров.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_136:0:1273:853_1920x0_80_0_0_f7df2038c2025ebb18385aba4ab476c8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: инвесторы построят офисы внутри ТТК при поддержке властей Москвы

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Предприниматели при поддержке властей Москвы возведут и реконструируют офисные комплексы площадью более 25 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, это стало возможно благодаря отмене городскими властями повышенного инвестиционного платежа при строительстве административных зданий внутри Третьего транспортного кольца (ТТК).
"Появление новых коммерческих объектов способствует созданию рабочих мест. С апреля 2024 года мерой поддержки уже воспользовались шесть инвесторов, которые реализуют в Центральном административном округе проекты по реставрации и приспособлению для современного использования исторических зданий, а также реконструируют и строят новые офисные комплексы площадью почти 26,7 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.
Ранее перед началом стройки или реконструкции инвесторы должны были внести повышенный платеж за первый год аренды участка. Размер суммы устанавливался в зависимости от площади строящегося объекта. Однако в апреле 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин отменил такой платеж для тех, кто возводит офисы внутри ТТК.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что данное решение позволяет предпринимателям создавать проекты, которые помогают развитию экономики и улучшению городской среды. Он привел в пример план по реконструкции административного здания в Красносельском районе Москвы и расширению его площади с 1,7 тысячи квадратных метров до почти 2,2 тысячи. Помимо этого, девелопер сможет построить в Пресненском районе общественно-деловой комплекс площадью 18 тысяч квадратных метров.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала