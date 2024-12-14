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Ефимов: еще одна гостиница Москвы перешла на льготную ставку аренды
Ефимов: еще одна гостиница Москвы перешла на льготную ставку аренды - РИА Новости, 14.12.2024
Ефимов: еще одна гостиница Москвы перешла на льготную ставку аренды
Завершивший реставрацию арендуемого у города здания инвестор перешел на льготную аренду и открыл в этом здании гостиницу, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:08
2024-12-14T12:08
2024-12-14T12:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Завершивший реставрацию арендуемого у города здания инвестор перешел на льготную аренду и открыл в этом здании гостиницу, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Гостиница категории "три звезды" работает в доме купца Бавыкина на Электрозаводской улице. Предприниматель провел необходимые реставрационные работы, чтобы сохранить облик здания площадью 423 квадратных метра. Также были выполнены требования по номерному фонду и классификации, предусмотренные условиями программы "один рубль за квадратный метр в год". Это позволило инвестору перейти на льготную арендную ставку. В результате он сможет экономить около 6,8 миллиона рублей ежегодно", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Гостиница находится на Электрозаводской улице, рядом со станцией метро "Преображенская площадь".Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, столичные власти в 2023 году по итогам торгов заключили с инвестором договор аренды здания по льготной ставке, а в сентябре этого года гостиница открылась.Работы по реставрации заняли год. В рамках работ был восстановлен первоначальный вид дома 1895 года постройки. Кроме того, была отреставрирована фальцевая кровля, а также изготовлены новые деревянные окна.По программе "один рубль за квадратный метр в год" с 2022 года в столичных ЦАО и ВАО договоры аренды заключили пять инвесторов, трое из них уже перешли на льготную ставку.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Завершивший реставрацию арендуемого у города здания инвестор перешел на льготную аренду и открыл в этом здании гостиницу, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Гостиница категории "три звезды" работает в доме купца Бавыкина на Электрозаводской улице. Предприниматель провел необходимые реставрационные работы, чтобы сохранить облик здания площадью 423 квадратных метра. Также были выполнены требования по номерному фонду и классификации, предусмотренные условиями программы "один рубль за квадратный метр в год". Это позволило инвестору перейти на льготную арендную ставку. В результате он сможет экономить около 6,8 миллиона рублей ежегодно", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Гостиница находится на Электрозаводской улице, рядом со станцией метро "Преображенская площадь".
Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, столичные власти в 2023 году по итогам торгов заключили с инвестором договор аренды здания по льготной ставке, а в сентябре этого года гостиница открылась.
Работы по реставрации заняли год. В рамках работ был восстановлен первоначальный вид дома 1895 года постройки. Кроме того, была отреставрирована фальцевая кровля, а также изготовлены новые деревянные окна.
По программе "один рубль за квадратный метр в год" с 2022 года в столичных ЦАО и ВАО договоры аренды заключили пять инвесторов, трое из них уже перешли на льготную ставку.