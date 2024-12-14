https://ria.ru/20241214/dnepropetrovsk-1989246129.html
Украинские СМИ сообщили о гибели военного при взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о гибели военного при взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 14.12.2024
Украинские СМИ сообщили о гибели военного при взрыве в Днепропетровске
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что в результате взрыва у машины возле областного военного комиссариата в Днепропетровске на юго-востоке Украины... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:29
2024-12-14T19:29
2024-12-14T19:29
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днепропетровск
украина
анатолий шарий
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что в результате взрыва у машины возле областного военного комиссариата в Днепропетровске на юго-востоке Украины погибли трое человек, среди них военный. Ранее в субботу украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских. "В результате... в Днепре (Днепропетровске - ред.) уже трое погибших. Среди них есть военный. Среди раненных - полицейские и военные", - написало издание. Сам взрыв, как отмечает издание, произошел около областного военкомата.
https://ria.ru/20241214/politico-1989239079.html
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в мире, днепропетровск, украина, анатолий шарий
В мире, Днепропетровск, Украина, Анатолий Шарий
Украинские СМИ сообщили о гибели военного при взрыве в Днепропетровске
При взрыве у машины в Днепропетровске погибли три человека, среди них военный