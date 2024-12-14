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В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:29 14.12.2024 (обновлено: 02:40 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989172612.html
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников
Беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T02:29
2024-12-14T02:40
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
красноармейский район
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани", — написал он в Telegram-канале. Кондратьев уточнил, что в станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозяйственные постройки, выбиты окна. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы. Ситуацию взял на контроль Красноармейского района Александр Харитонов, ему поручено помочь жителям с восстановлением имущества.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241213/pvo-1988955166.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, красноармейский район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Красноармейский район, Вениамин Кондратьев
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края уничтожены беспилотники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани", — написал он в Telegram-канале.
Кондратьев уточнил, что в станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозяйственные постройки, выбиты окна. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы.
Ситуацию взял на контроль Красноармейского района Александр Харитонов, ему поручено помочь жителям с восстановлением имущества.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайКрасноармейский районВениамин Кондратьев
 
 
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