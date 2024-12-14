https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989172612.html

В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников

В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024

В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников

Беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T02:29

2024-12-14T02:29

2024-12-14T02:40

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

красноармейский район

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238776_0:188:2970:1859_1920x0_80_0_0_9b3e5b3694002d73e4a4963c22b2ab2f.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани", — написал он в Telegram-канале. Кондратьев уточнил, что в станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозяйственные постройки, выбиты окна. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы. Ситуацию взял на контроль Красноармейского района Александр Харитонов, ему поручено помочь жителям с восстановлением имущества.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241213/pvo-1988955166.html

краснодарский край

красноармейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, красноармейский район, вениамин кондратьев