https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989172612.html
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников
Беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T02:29
2024-12-14T02:29
2024-12-14T02:40
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
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вениамин кондратьев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани", — написал он в Telegram-канале. Кондратьев уточнил, что в станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозяйственные постройки, выбиты окна. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы. Ситуацию взял на контроль Красноармейского района Александр Харитонов, ему поручено помочь жителям с восстановлением имущества.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241213/pvo-1988955166.html
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происшествия, краснодарский край, красноармейский район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Красноармейский район, Вениамин Кондратьев
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников
В нескольких муниципалитетах Краснодарского края уничтожены беспилотники