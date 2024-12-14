https://ria.ru/20241214/baza-1989264057.html
На военной базе США в Джорджии произошла стрельба
На военной базе США в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 14.12.2024
На военной базе США в Джорджии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны, подозреваемый задержан,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:48
2024-12-14T22:48
2024-12-14T22:58
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны, подозреваемый задержан, сообщает телеканал CBS со ссылкой на базу."Объект сухопутных сил США в Джорджии приостановил работу в субботу после того, как там был застрелен человек… В (Форте Эйзенхауэр - ред.), который ранее назывался Форт Гордон, базируется киберкомандование сухопутных сил США", - указывает телеканал.Отмечается, что личность убитого будет раскрыта после того, как о его смерти сообщат родственникам. Данные о стрелявшем не приводятся.
https://ria.ru/20241214/dron-1989263683.html
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в мире, сша, джорджия
На военной базе США в Джорджии произошла стрельба
После стрельбы на военной базе США в Джорджии погиб один человек