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ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/ataka-1989242008.html
ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села
ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села - РИА Новости, 14.12.2024
ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села
Украинские военные атаковали город Шебекино и два приграничных населенных пункта Белгородской области, повреждены несколько домов и легковой автомобиль, сообщил РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:51
2024-12-14T18:51
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Украинские военные атаковали город Шебекино и два приграничных населенных пункта Белгородской области, повреждены несколько домов и легковой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино беспилотник атаковал ещё один многоквартирный дом — выбито остекление и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в результате прилёта снаряда в селе Ясные Зори Белгородского района пострадали два частных домовладения. В Валуйском округе в районе посёлка Уразово дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Украинские военные атаковали город Шебекино и два приграничных населенных пункта Белгородской области, повреждены несколько домов и легковой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Сразу три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино беспилотник атаковал ещё один многоквартирный дом — выбито остекление и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате прилёта снаряда в селе Ясные Зори Белгородского района пострадали два частных домовладения. В Валуйском округе в районе посёлка Уразово дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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