https://ria.ru/20241214/ataka-1989242008.html

ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села

ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села - РИА Новости, 14.12.2024

ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села

Украинские военные атаковали город Шебекино и два приграничных населенных пункта Белгородской области, повреждены несколько домов и легковой автомобиль, сообщил РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:51

2024-12-14T18:51

2024-12-14T18:51

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Украинские военные атаковали город Шебекино и два приграничных населенных пункта Белгородской области, повреждены несколько домов и легковой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино беспилотник атаковал ещё один многоквартирный дом — выбито остекление и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в результате прилёта снаряда в селе Ясные Зори Белгородского района пострадали два частных домовладения. В Валуйском округе в районе посёлка Уразово дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

шебекино

белгородская область

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины