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Обновленная информсистема для коренных народов Севера заработает на Ямале
Обновленная информсистема для коренных народов Севера заработает на Ямале - РИА Новости, 13.12.2024
Обновленная информсистема для коренных народов Севера заработает на Ямале
Обновленная единая информационная система по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС)... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:39
2024-12-13T18:39
2024-12-13T18:39
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Обновленная единая информационная система по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС) заработает в ближайшее время в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Поддержка и сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера немыслима без учета тех, кто ведет традиционный образ жизни. Планируется перенос ГИС ЕИС "Ямал" на современную платформу, что позволит внедрить актуальные сервисы с применением искусственного интеллекта. Это нововведение существенно оптимизирует процесс разработки мер социальной поддержки для граждан", - приводятся в сообщении слова директора департамента по делам КМНС Ямала Ульяны Каленюк. Как уточнили в правительстве, обновленный ресурс поможет более эффективно реализовывать проекты, которые направлены на поддержку кочующего населения. Так, на основе новой ГИС будет создан пользовательский портал, на котором тундровики смогут создать личный кабинет с возможностью авторизации через "Госуслуги" и подавать электронные заявления для получения мер поддержки. В 2020 году на Ямале принята "дорожная карта" по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время в регионе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки для кочевников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ямал, Общество
Обновленная информсистема для коренных народов Севера заработает на Ямале
На Ямале заработает обновленная информсистема для коренных народов Севера (КМНС)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Обновленная единая информационная система по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС) заработает в ближайшее время в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Поддержка и сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера немыслима без учета тех, кто ведет традиционный образ жизни. Планируется перенос ГИС ЕИС "Ямал" на современную платформу, что позволит внедрить актуальные сервисы с применением искусственного интеллекта. Это нововведение существенно оптимизирует процесс разработки мер социальной поддержки для граждан", - приводятся в сообщении слова директора департамента по делам КМНС Ямала Ульяны Каленюк.
Как уточнили в правительстве, обновленный ресурс поможет более эффективно реализовывать проекты, которые направлены на поддержку кочующего населения. Так, на основе новой ГИС будет создан пользовательский портал, на котором тундровики смогут создать личный кабинет с возможностью авторизации через "Госуслуги" и подавать электронные заявления для получения мер поддержки.
В 2020 году на Ямале принята "дорожная карта" по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время в регионе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки для кочевников.