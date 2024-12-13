https://ria.ru/20241213/yamal-1989130910.html

Обновленная информсистема для коренных народов Севера заработает на Ямале

Обновленная информсистема для коренных народов Севера заработает на Ямале - РИА Новости, 13.12.2024

Обновленная информсистема для коренных народов Севера заработает на Ямале

Обновленная единая информационная система по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС)... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:39

2024-12-13T18:39

2024-12-13T18:39

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Обновленная единая информационная система по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС) заработает в ближайшее время в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Поддержка и сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера немыслима без учета тех, кто ведет традиционный образ жизни. Планируется перенос ГИС ЕИС "Ямал" на современную платформу, что позволит внедрить актуальные сервисы с применением искусственного интеллекта. Это нововведение существенно оптимизирует процесс разработки мер социальной поддержки для граждан", - приводятся в сообщении слова директора департамента по делам КМНС Ямала Ульяны Каленюк. Как уточнили в правительстве, обновленный ресурс поможет более эффективно реализовывать проекты, которые направлены на поддержку кочующего населения. Так, на основе новой ГИС будет создан пользовательский портал, на котором тундровики смогут создать личный кабинет с возможностью авторизации через "Госуслуги" и подавать электронные заявления для получения мер поддержки. В 2020 году на Ямале принята "дорожная карта" по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время в регионе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки для кочевников.

https://ria.ru/20241213/yamal-1989128696.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество