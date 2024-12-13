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Глава Ямала заявил о развитии региональной школы кадрового резерва - РИА Новости, 13.12.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:23 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/yamal-1989128696.html
Глава Ямала заявил о развитии региональной школы кадрового резерва
Глава Ямала заявил о развитии региональной школы кадрового резерва - РИА Новости, 13.12.2024
Глава Ямала заявил о развитии региональной школы кадрового резерва
Ямальская школа кадрового резерва является долгосрочным проектом и будет в дальнейшем развиваться, заявил глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:23
2024-12-13T18:23
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Ямальская школа кадрового резерва является долгосрочным проектом и будет в дальнейшем развиваться, заявил глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Управление карьерными траекториями выпускников Ямальской школы кадрового резерва стало темой прошедшего в пятницу в Салехарде заседания правительства автономного округа, в котором приняли участие губернатор, члены правительства, руководители департаментов, глава счетной палаты ЯНАО. По словам руководителя аппарата губернатора Ямала Светланы Твердовской, за три потока в школе завершили обучение 237 выпускников. В четвертый поток конкурсный отбор прошли 86 ямальцев – представители региональных и муниципальных органов власти, работники бюджетных учреждений и предприятий округа. Как подчеркнули в правительстве, в текущем году на одно место в школе кадрового резерва претендовали пять человек, что является самым большим конкурсом за все четыре года ее работы. "Региональная школа кадрового резерва будет развиваться, это наш долгосрочный проект. Важно, чтобы кадровые процессы в региональных и муниципальных органах власти являлись понятным для всех механизмом. Человек, который претендует на руководящую должность, должен пройти через ЯШКР, получить оценку своих профессиональных и личностных качеств, наладить нужные рабочие контакты, которые дает школа. При всех кадровых изменениях нужно обращать на это внимание", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
https://ria.ru/20241213/moroshka-1989118338.html
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ямал, салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Дмитрий Артюхов
Глава Ямала заявил о развитии региональной школы кадрового резерва

Глава Ямала Артюхов: ямальская школа кадрового резерва продолжит развиваться

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Ямальская школа кадрового резерва является долгосрочным проектом и будет в дальнейшем развиваться, заявил глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Управление карьерными траекториями выпускников Ямальской школы кадрового резерва стало темой прошедшего в пятницу в Салехарде заседания правительства автономного округа, в котором приняли участие губернатор, члены правительства, руководители департаментов, глава счетной палаты ЯНАО.
По словам руководителя аппарата губернатора Ямала Светланы Твердовской, за три потока в школе завершили обучение 237 выпускников. В четвертый поток конкурсный отбор прошли 86 ямальцев – представители региональных и муниципальных органов власти, работники бюджетных учреждений и предприятий округа. Как подчеркнули в правительстве, в текущем году на одно место в школе кадрового резерва претендовали пять человек, что является самым большим конкурсом за все четыре года ее работы.
"Региональная школа кадрового резерва будет развиваться, это наш долгосрочный проект. Важно, чтобы кадровые процессы в региональных и муниципальных органах власти являлись понятным для всех механизмом. Человек, который претендует на руководящую должность, должен пройти через ЯШКР, получить оценку своих профессиональных и личностных качеств, наладить нужные рабочие контакты, которые дает школа. При всех кадровых изменениях нужно обращать на это внимание", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардДмитрий Артюхов
 
 
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