https://ria.ru/20241213/yamal-1989128696.html

Глава Ямала заявил о развитии региональной школы кадрового резерва

Глава Ямала заявил о развитии региональной школы кадрового резерва - РИА Новости, 13.12.2024

Глава Ямала заявил о развитии региональной школы кадрового резерва

Ямальская школа кадрового резерва является долгосрочным проектом и будет в дальнейшем развиваться, заявил глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:23

2024-12-13T18:23

2024-12-13T18:23

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Ямальская школа кадрового резерва является долгосрочным проектом и будет в дальнейшем развиваться, заявил глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Управление карьерными траекториями выпускников Ямальской школы кадрового резерва стало темой прошедшего в пятницу в Салехарде заседания правительства автономного округа, в котором приняли участие губернатор, члены правительства, руководители департаментов, глава счетной палаты ЯНАО. По словам руководителя аппарата губернатора Ямала Светланы Твердовской, за три потока в школе завершили обучение 237 выпускников. В четвертый поток конкурсный отбор прошли 86 ямальцев – представители региональных и муниципальных органов власти, работники бюджетных учреждений и предприятий округа. Как подчеркнули в правительстве, в текущем году на одно место в школе кадрового резерва претендовали пять человек, что является самым большим конкурсом за все четыре года ее работы. "Региональная школа кадрового резерва будет развиваться, это наш долгосрочный проект. Важно, чтобы кадровые процессы в региональных и муниципальных органах власти являлись понятным для всех механизмом. Человек, который претендует на руководящую должность, должен пройти через ЯШКР, получить оценку своих профессиональных и личностных качеств, наладить нужные рабочие контакты, которые дает школа. При всех кадровых изменениях нужно обращать на это внимание", – приводятся в сообщении слова Артюхова.

https://ria.ru/20241213/moroshka-1989118338.html

ямал

салехард

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ямал, салехард, дмитрий артюхов