https://ria.ru/20241213/yakutiya-1988937762.html

В Якутии из-под завалов на месторождении угля извлекли тело мужчины

В Якутии из-под завалов на месторождении угля извлекли тело мужчины - РИА Новости, 13.12.2024

В Якутии из-под завалов на месторождении угля извлекли тело мужчины

Тело мужчины извлекли из-под завалов на месте обрушения горной массы на месторождении угля в Якутии, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:50

2024-12-13T01:50

2024-12-13T01:53

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов на месте обрушения горной массы на месторождении угля в Якутии, сообщает МЧС России."В Якутии горноспасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мужчины. Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты", - говорится в сообщении.Ведомство сообщило, что на месте происшествия работали 16 сотрудников и три единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20241212/shakhta-1988811344.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия