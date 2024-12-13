https://ria.ru/20241213/yakutiya-1988937762.html
В Якутии из-под завалов на месторождении угля извлекли тело мужчины
В Якутии из-под завалов на месторождении угля извлекли тело мужчины - РИА Новости, 13.12.2024
В Якутии из-под завалов на месторождении угля извлекли тело мужчины
Тело мужчины извлекли из-под завалов на месте обрушения горной массы на месторождении угля в Якутии, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:50
2024-12-13T01:50
2024-12-13T01:53
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов на месте обрушения горной массы на месторождении угля в Якутии, сообщает МЧС России."В Якутии горноспасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мужчины. Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты", - говорится в сообщении.Ведомство сообщило, что на месте происшествия работали 16 сотрудников и три единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20241212/shakhta-1988811344.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Якутии из-под завалов на месторождении угля извлекли тело мужчины
В Якутии нашли погибшего при обрушении грунта на месторождении угля