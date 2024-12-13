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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы

Очередные взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T22:55

2024-12-13T22:55

2024-12-13T22:55

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херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Наталья Макарова

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины