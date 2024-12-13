В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями
Полковник ВСУ Гусар заявил об отсутствии проблем с фортификациями у Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Проблемы в строительстве фортификационных сооружений на Украине отсутствуют, утверждает начальник управления инженерных войск командования ВСУ полковник Владимир Гусар.
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"В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодня осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии", - приводит слова Гусара агентство РБК-Украина.
Гусар отметил, что некоторое время были разговоры о проблемах со строительством фортификаций, но этот вопрос не актуален. Он также добавил, что "вопиющих проблем с фортификациями и не было".
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении.
Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).