Рейтинг@Mail.ru
В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 13.12.2024 (обновлено: 21:24 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/vsu-1989151299.html
В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями
В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями - РИА Новости, 13.12.2024
В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями
Проблемы в строительстве фортификационных сооружений на Украине отсутствуют, утверждает начальник управления инженерных войск командования ВСУ полковник... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:20
2024-12-13T21:24
в мире
жкх
украина
александр дубинский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Проблемы в строительстве фортификационных сооружений на Украине отсутствуют, утверждает начальник управления инженерных войск командования ВСУ полковник Владимир Гусар. "В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодня осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии", - приводит слова Гусара агентство РБК-Украина. Гусар отметил, что некоторое время были разговоры о проблемах со строительством фортификаций, но этот вопрос не актуален. Он также добавил, что "вопиющих проблем с фортификациями и не было". Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934793804.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, украина, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями

Полковник ВСУ Гусар заявил об отсутствии проблем с фортификациями у Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Проблемы в строительстве фортификационных сооружений на Украине отсутствуют, утверждает начальник управления инженерных войск командования ВСУ полковник Владимир Гусар.
«
"В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодня осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии", - приводит слова Гусара агентство РБК-Украина.
Гусар отметил, что некоторое время были разговоры о проблемах со строительством фортификаций, но этот вопрос не актуален. Он также добавил, что "вопиющих проблем с фортификациями и не было".
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении.
Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений
21 марта, 19:52
 
В миреЖКХУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала