https://ria.ru/20241213/vsu-1989151299.html

В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями

В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями - РИА Новости, 13.12.2024

В инженерных войсках ВСУ отрицают проблемы с фортификационными сооружениями

Проблемы в строительстве фортификационных сооружений на Украине отсутствуют, утверждает начальник управления инженерных войск командования ВСУ полковник... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:20

2024-12-13T21:20

2024-12-13T21:24

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Проблемы в строительстве фортификационных сооружений на Украине отсутствуют, утверждает начальник управления инженерных войск командования ВСУ полковник Владимир Гусар. "В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодня осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии", - приводит слова Гусара агентство РБК-Украина. Гусар отметил, что некоторое время были разговоры о проблемах со строительством фортификаций, но этот вопрос не актуален. Он также добавил, что "вопиющих проблем с фортификациями и не было". Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934793804.html

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Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины