https://ria.ru/20241213/vino-1989108851.html
Российское вино продали на аукционе за рекордные 750 тысяч рублей
Российское вино продали на аукционе за рекордные 750 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024
Российское вино продали на аукционе за рекордные 750 тысяч рублей
Российское вино впервые продали на аукционе за 750 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Абрау-Дюрсо", проводившей аукцион. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:22
2024-12-13T17:22
2024-12-13T17:59
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российское вино впервые продали на аукционе за 750 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Абрау-Дюрсо", проводившей аукцион. "Самым дорогим стал лот из двух бутылок "Красностопа Золотовского" 2012 года урожая от "Винодельни Ведерниковъ" — он ушел с торгов за 1,5 миллиона рублей. Таким образом, стоимость одной бутылки составила 750 тысяч рублей", — сообщили агентству.Такая цена стала рекордом за всю историю проведения подобных аукционов — раньше ни одно российское вино, произведенное в XX или XXI веке, не продавалось с торгов за такую сумму. Участники могли купить коллекционные сеты вин разных годов, причем некоторые никогда ранее не поступали в продажу. Например, два винных дома представили на аукционе редкие коллекционные напитки: "Винодельня Ведерниковъ" — вино "Красностоп Золотовский" в дубе 2012 и 2014 годов урожая, "Абрау-Дюрсо" — миллезимные игристые вина 1979 и 1989 годов урожая. "Состоялся первый в стране аукцион такого масштаба, посвященный российским винам. И он доказал, что интерес огромен и уникальные образцы отечественных вин уже сейчас можно рассматривать в качестве редких предметов искусства, за которые готовы бороться и отдавать очень большие деньги. Уверен, наши лоты от "Абрау-Дюрсо" и "Винодельни Ведерниковъ" займут достойное место в частных коллекциях знающих ценителей. Хотя не удивлюсь и тому, что некоторые покупки были сделаны с инвестиционными целями", — прокомментировал итоги аукциона основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.Стартовые цены начинались с 200 тысяч рублей за лот из двух бутылок. Вторым по стоимости лотом стало игристое вино из винотеки "Абрау-Дюрсо" — миллезим урожая 1979 года: сет из двух образцов продали за 1,25 миллиона рублей (то есть 625 тысяч рублей за бутылку). Всего за 18 проданных бутылок от двух виноделен было выручено 6,46 миллиона рублей — эти деньги пойдут на благотворительность.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
https://ria.ru/20241211/vino-1988545541.html
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борис титов, абрау-дюрсо, россия, вино
Борис Титов, Абрау-Дюрсо, Россия, Вино
Российское вино продали на аукционе за рекордные 750 тысяч рублей
Российское вино впервые продали на аукционе за рекордные 750 тысяч рублей
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российское вино впервые продали на аукционе за 750 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Абрау-Дюрсо", проводившей аукцион.
"Самым дорогим стал лот из двух бутылок "Красностопа Золотовского" 2012 года урожая от "Винодельни Ведерниковъ" — он ушел с торгов за 1,5 миллиона рублей. Таким образом, стоимость одной бутылки составила 750 тысяч рублей", — сообщили агентству.
Такая цена стала рекордом за всю историю проведения подобных аукционов — раньше ни одно российское вино, произведенное в XX или XXI веке, не продавалось с торгов за такую сумму.
Участники могли купить коллекционные сеты вин разных годов, причем некоторые никогда ранее не поступали в продажу. Например, два винных дома представили на аукционе редкие коллекционные напитки: "Винодельня Ведерниковъ" — вино "Красностоп Золотовский" в дубе 2012 и 2014 годов урожая, "Абрау-Дюрсо" — миллезимные игристые вина 1979 и 1989 годов урожая.
"Состоялся первый в стране аукцион такого масштаба, посвященный российским винам. И он доказал, что интерес огромен и уникальные образцы отечественных вин уже сейчас можно рассматривать в качестве редких предметов искусства, за которые готовы бороться и отдавать очень большие деньги. Уверен, наши лоты от "Абрау-Дюрсо" и "Винодельни Ведерниковъ" займут достойное место в частных коллекциях знающих ценителей. Хотя не удивлюсь и тому, что некоторые покупки были сделаны с инвестиционными целями", — прокомментировал итоги аукциона основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов
.
Стартовые цены начинались с 200 тысяч рублей за лот из двух бутылок. Вторым по стоимости лотом стало игристое вино из винотеки "Абрау-Дюрсо" — миллезим урожая 1979 года: сет из двух образцов продали за 1,25 миллиона рублей (то есть 625 тысяч рублей за бутылку). Всего за 18 проданных бутылок от двух виноделен было выручено 6,46 миллиона рублей — эти деньги пойдут на благотворительность.