Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988994525.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы раздались в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:19
2024-12-13T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
одесса
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:124:1077:730_1920x0_80_0_0_db149e81133666f755b18e850c255787.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Общественное. Новости". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 09.29 мск звучит на всей территории Украины. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Это же издание сообщает о взрывах в Днепровском районе подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952146.html
https://ria.ru/20241213/vsu-1988958099.html
хмельницкая область
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:37:1038:816_1920x0_80_0_0_a537e6d23dfa9a4ed20e542b7a54b798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкая область, украина, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Общественное. Новости".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 09.29 мск звучит на всей территории Украины.
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении
Вчера, 06:12
Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Это же издание сообщает о взрывах в Днепровском районе подконтрольного ВСУ Херсона.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве
Вчера, 07:27
Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Латвии заявили, что у ВСУ хватит оружия до лета 2025 года
Вчера, 09:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаОдессаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала