https://ria.ru/20241213/ukraina-1988994525.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы раздались в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:19

2024-12-13T10:19

2024-12-13T10:19

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Общественное. Новости". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 09.29 мск звучит на всей территории Украины. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Это же издание сообщает о взрывах в Днепровском районе подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952146.html

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