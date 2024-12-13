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Туск пригрозил наказанием экоактивистам, блокирующим дороги в Варшаве - РИА Новости, 13.12.2024
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18:55 13.12.2024 (обновлено: 18:56 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/tusk-1989133522.html
Туск пригрозил наказанием экоактивистам, блокирующим дороги в Варшаве
Туск пригрозил наказанием экоактивистам, блокирующим дороги в Варшаве - РИА Новости, 13.12.2024
Туск пригрозил наказанием экоактивистам, блокирующим дороги в Варшаве
Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил уголовной ответственностью экологическим активистам, блокирующим дороги. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:55
2024-12-13T18:56
в мире
варшава
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил уголовной ответственностью экологическим активистам, блокирующим дороги. Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" ранее заявили, что на вечер пятницы планируют "крупнейшую в истории" блокаду дорог Варшавы. "Блокирование дорог по мнению Европейского суда по правам человека нарушает права других граждан и может рассматриваться как преступление. Это стоит знать", - написал Туск на платформе Х. Активисты в свою очередь не сообщают, где именно они хотят заблокировать движение, рассчитывая на эффект внезапности. Полиция же находится в готовности пресечь их действия, в городе замечено значительно больше обычного полицейских автомобилей. Также Туск негативно отнесся к поступку общественной активистки Марианны Шрайбер, которая недавно распылила огнетушитель в штаб-квартире Центра климатической активности в Варшаве. Она выложила в интернет запись своего поступка с подписью "Так следует обращаться с террористами "Последнего поколения". "Идиотские нападения с применением огнетушителя или столь же идиотское обливание памятников краской будут караться по всей строгости закона", - написал Туск на платформе Х. Активисты движения "Последнее поколение" ранее уже блокировали Вислостраду и другие улицы польской столицы. Они обосновывают свои действия необходимостью привлечь внимание к проблемам климата и транспортной изоляции. Члены организации требуют значительно увеличить инвестиции в железные дороги и общественный транспорт, переведя 100% средств от строительства новых автомагистралей для развития регионального и местного железнодорожного и автобусного сообщения, начиная с 2025 года.
https://ria.ru/20241213/polsha-1989129809.html
https://ria.ru/20241213/tusk-1988935610.html
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в мире, варшава, польша, дональд туск, европейский суд
В мире, Варшава, Польша, Дональд Туск, Европейский суд
Туск пригрозил наказанием экоактивистам, блокирующим дороги в Варшаве

Туск пригрозил экоактивистам уголовной ответственностью за блокаду дорог Варшавы

© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил уголовной ответственностью экологическим активистам, блокирующим дороги.
Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" ранее заявили, что на вечер пятницы планируют "крупнейшую в истории" блокаду дорог Варшавы.
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"Блокирование дорог по мнению Европейского суда по правам человека нарушает права других граждан и может рассматриваться как преступление. Это стоит знать", - написал Туск на платформе Х.
Активисты в свою очередь не сообщают, где именно они хотят заблокировать движение, рассчитывая на эффект внезапности. Полиция же находится в готовности пресечь их действия, в городе замечено значительно больше обычного полицейских автомобилей.
Также Туск негативно отнесся к поступку общественной активистки Марианны Шрайбер, которая недавно распылила огнетушитель в штаб-квартире Центра климатической активности в Варшаве. Она выложила в интернет запись своего поступка с подписью "Так следует обращаться с террористами "Последнего поколения".
"Идиотские нападения с применением огнетушителя или столь же идиотское обливание памятников краской будут караться по всей строгости закона", - написал Туск на платформе Х.
Активисты движения "Последнее поколение" ранее уже блокировали Вислостраду и другие улицы польской столицы. Они обосновывают свои действия необходимостью привлечь внимание к проблемам климата и транспортной изоляции. Члены организации требуют значительно увеличить инвестиции в железные дороги и общественный транспорт, переведя 100% средств от строительства новых автомагистралей для развития регионального и местного железнодорожного и автобусного сообщения, начиная с 2025 года.
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