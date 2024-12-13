https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989159865.html

Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии

Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024

Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что целью Турции было не свержение Асада, Анкара желала видеть Сирию стабильной страной, свободной от терроризма. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T22:49

2024-12-13T22:49

2024-12-13T22:50

в мире

россия

москва

башар асад

хакан фидан

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg

АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что целью Турции было не свержение Асада, Анкара желала видеть Сирию стабильной страной, свободной от терроризма. "Турция видела риски. Нашей целью было не свержение Башара Асада, намерение было видеть стабильную Сирию, сирийский народ счастливым, свободную от терроризма (Сирию - ред.). Мы понимали, что ситуация действительно плохая. Наш президент (Тайип Эрдоган - ред.) протянул руку помощи. В течение многих лет режим видел свои собственные недостатки. Они не хотели обсуждать этот вопрос. Мы не собирались ничего от них требовать. У нас были гуманитарные просьбы. Они не вступали в эти вопросы, потому что видели в собственном народе своих врагов", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сириизахватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/sholts-1988519789.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, башар асад, хакан фидан, обострение ситуации в сирии — 2024