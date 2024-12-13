Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии
Глава МИД Турции Фидан заявил, что свержение Асада не было целью Анкары в Сирии
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что целью Турции было не свержение Асада, Анкара желала видеть Сирию стабильной страной, свободной от терроризма.
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"Турция видела риски. Нашей целью было не свержение Башара Асада, намерение было видеть стабильную Сирию, сирийский народ счастливым, свободную от терроризма (Сирию - ред.). Мы понимали, что ситуация действительно плохая. Наш президент (Тайип Эрдоган - ред.) протянул руку помощи. В течение многих лет режим видел свои собственные недостатки. Они не хотели обсуждать этот вопрос. Мы не собирались ничего от них требовать. У нас были гуманитарные просьбы. Они не вступали в эти вопросы, потому что видели в собственном народе своих врагов", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сириизахватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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