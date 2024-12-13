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Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024
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22:49 13.12.2024 (обновлено: 22:50 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989159865.html
Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии
Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024
Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что целью Турции было не свержение Асада, Анкара желала видеть Сирию стабильной страной, свободной от терроризма. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:49
2024-12-13T22:50
в мире
россия
москва
башар асад
хакан фидан
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что целью Турции было не свержение Асада, Анкара желала видеть Сирию стабильной страной, свободной от терроризма. "Турция видела риски. Нашей целью было не свержение Башара Асада, намерение было видеть стабильную Сирию, сирийский народ счастливым, свободную от терроризма (Сирию - ред.). Мы понимали, что ситуация действительно плохая. Наш президент (Тайип Эрдоган - ред.) протянул руку помощи. В течение многих лет режим видел свои собственные недостатки. Они не хотели обсуждать этот вопрос. Мы не собирались ничего от них требовать. У нас были гуманитарные просьбы. Они не вступали в эти вопросы, потому что видели в собственном народе своих врагов", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сириизахватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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в мире, россия, москва, башар асад, хакан фидан, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Хакан Фидан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии

Глава МИД Турции Фидан заявил, что свержение Асада не было целью Анкары в Сирии

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что целью Турции было не свержение Асада, Анкара желала видеть Сирию стабильной страной, свободной от терроризма.
«
"Турция видела риски. Нашей целью было не свержение Башара Асада, намерение было видеть стабильную Сирию, сирийский народ счастливым, свободную от терроризма (Сирию - ред.). Мы понимали, что ситуация действительно плохая. Наш президент (Тайип Эрдоган - ред.) протянул руку помощи. В течение многих лет режим видел свои собственные недостатки. Они не хотели обсуждать этот вопрос. Мы не собирались ничего от них требовать. У нас были гуманитарные просьбы. Они не вступали в эти вопросы, потому что видели в собственном народе своих врагов", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сириизахватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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10 декабря, 23:47
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадХакан ФиданОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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